Muž sa pomýlil a princa Harryho nazval kamošom. Jeho slová mnohých ľudí zaskočili, toto na to povedal

Jednoduchá odpoveď princa Harryho na nevhodné oslovenie jedného z jeho zamestnancov mnohých ľudí prekvapila. Ako odhalila kniha o kráľovskej rodine s názvom Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, princ Harry však zareagoval presne tak, ako by ste čakali.

Ako informuje portál Tyla, kniha, ktorú napísal Valentine Low, sa zameriava na kráľovskú domácnosť, jej zamestnancov a na to, ako každý človek zohráva svoju úlohu pri formovaní monarchie. Veľa hovorí aj o tom, ako zamestnanci oslovujú jednotlivých členov rodiny. Podľa všetkého, personál kráľa Karola v Clarence House oslovuje vaša kráľovská výsosť a predtým, než nastúpil na trón, používal aj oslovenie „sir“.

Harry nie je príliš formálny

Avšak nie všetci sú takí formálni. Ako prezradil Nick Loughran, bývalý tlačový tajomník Kensingtonského paláca, keď pracoval pre princov Williama a Harryho, formality šli trochu bokom. Ed Perkins prezradil, že ho v jednom momente omylom nazval „kamošom“ a odpoveď princa Harryho ho prekvapila. „Keď Nick Loughran pracoval v Kensingtonskom paláci ako tlačový tajomník, volal Harryho krstným menom, no s princom Williamom bol formálnejší, pretože si neboli takí blízki,“ napísal v knihe.

Jeho reakcia stála za všetko

Ed dokonca prezradil, že mu v jednom momente napísal správu, v ktorej ho nazval kamošom. Potom sa mu ospravedlňoval, avšak reakcia princa Harryho stála za to a jednoducho mu povedal, aby sa tým netrápil. Samozrejme, nie je to nič nečakané a dá sa povedať, že je to práve Harry, ktorý si z formálnosti v kráľovskej rodine ťažkú hlavu nerobí.

Sám sa zabáva, robí chyby a vždy bojoval za veci, o ktorých bol presvedčený, že sú správne. Navyše, raz sa taktiež stalo, že si ho na večierku niekto pomýlil s Edom Sheeranom. A nebol to nik iný ako Margot Robbie, ktorá o svojom príbehu porozprávala v jednej šou už pred niekoľkými rokmi.