Meghan Markle vyšla s pravdou von. Prezradila, ako sa cítila v kráľovskej rodine, jej vyjadrenie nikto nečakal

Meghan Markle sa vrátila späť do čias, keď bola ešte súčasťou kráľovskej rodiny a pár slovami prezradila, aké to bolo. Členkou monarchie sa stala po tom, ako sa v roku 2018 vydala za princa Harryho. O dva roky neskôr sa obaja rozhodli pre odchod a odišli z Anglicka do Los Angeles.

Dôvod ich rozhodnutia odísť z centra pozornosti sa stal verejne známym po rozhovore medzi Meghan a Oprah Winfrey v roku 2021, ako informuje portál Tyla. Meghan sa vtedy priznala, že čelila rasizmu zo strany vysokopostaveného člena kráľovskej rodiny. Bola dokonca vypočúvaná, akú farbu pleti bude mať jej dieťa (čakala Archieho). Nasledovali ohavné titulky v bulvárnych denníkoch, ktoré údajne Meghan zredukovali tón pleti.

Túžila po bezpečí

Minulý týždeň zastihla Meghan svoju kamarátku Oprah na jej vystúpení v knižnom klube v kníhkupectve Godmothers neďaleko Meghaninho domova, Montecito v Kalifornii. Meghan prezradila, že práve v kníhkupectve našla útechu v živote.

Ako dodáva Mirror Daily, je smutné, že Meghan prežívala ťažké časy, keď pracovala pre kráľovskú rodinu. Aj preto sa rozhodla odísť do New Yorku, aby unikla dráme. „Pre mňa bolo dostať sa do New Yorku pred piatimi rokmi naozaj veľká vec,“ povedala Meghan.

Následne dodala niečo, čo niektorí vnímali ako vyjadrenie toho, ako sa cítila ako pracujúca členka kráľovskej rodiny. „Bolo mi nepríjemné byť mimo ostatných. Bezpečnosť, ktorú som hľadala a túžila po nej, som nakoniec našla v kníhkupectve,” povedala Meghan.

Vojvodkyňa sa potom poďakovala Rudolphovi Walshovi a Victorii Jackson, zakladateľom kníhkupectva Godmothers za to, čo robia. Psychické médium Laura Lynne Jackson po jej vystúpení v knižnom klube nazvala Meghan „rečníčkou naplnenou svetlom“. Prišiel aj Harry a podľa Town & Country dvojica vyzerala šťastne, že vidí ostatných a srdečne ich privítala.