Muž poslal žene po rande účet, zostala v šoku: Rozzúri vás, za čo si od nej vypýtal 98 eur

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Na toto rande žena veruže nezabudne.

Niektoré randenia sa končia trápnym tichom, iné zase nečakaným účtom. Príbeh ženy, ktorá po niekoľkých spoločných dňoch dostala od muža žiadosť o tzv. „preplatenie polovice nákladov“, vyvolal na internete búrlivú diskusiu o hraniciach, peniazoch a slušnosti v začínajúcich vzťahoch.

Ako napísal magazín PEOPLE, žena sa o svoj zážitok podelila na Reddite, kde požiadala používateľov o radu, či má mužovi zaplatiť to, čo od nej požadoval.

Foto: Pexels

Tri dni, tri rande a nečakaná správa

Podľa jej slov strávila s mužom tri dni – od piatku do nedele. On platil väčšinu výdavkov, no ona tiež prispela. Po niekoľkých dňoch ticha jej však od neho prišla správa, ktorá ju šokovala: „Dobré ráno. Dúfam, že si mala fajn víkend. Celkové náklady z toho víkendu boli 212 dolárov (195 eur), tvoja polovica je 106 dolárov (98 eur), mínus to, čo si zaplatila v Bitter & Twisted. Pošli to cez Apple Pay, alebo mi daj vedieť, ak používaš inú aplikáciu,“ napísal chlap, s ktorým bola žena na rande.

Foto: Pexels

Žena tvrdí, že sa nikdy nedohodli na rozdelení účtu. Dodala, že 70 dolárov (64 eur) zaplatila v bare a 40 dolárov (37 eur) za parkovanie v centre. „Stále trval na tom, aby sme šli do ďalšieho podniku, vždy keď sme skončili v tom predchádzajúcom,“ uviedla.

Pozvanie, ktoré sa skončilo fiaskom

