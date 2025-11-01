Muž poslal žene po rande účet, zostala v šoku: Rozzúri vás, za čo si od nej vypýtal 98 eur

Niektoré randenia sa končia trápnym tichom, iné zase nečakaným účtom. Príbeh ženy, ktorá po niekoľkých spoločných dňoch dostala od muža žiadosť o tzv. „preplatenie polovice nákladov“, vyvolal na internete búrlivú diskusiu o hraniciach, peniazoch a slušnosti v začínajúcich vzťahoch.
Ako napísal magazín PEOPLE, žena sa o svoj zážitok podelila na Reddite, kde požiadala používateľov o radu, či má mužovi zaplatiť to, čo od nej požadoval.
Tri dni, tri rande a nečakaná správa
Podľa jej slov strávila s mužom tri dni – od piatku do nedele. On platil väčšinu výdavkov, no ona tiež prispela. Po niekoľkých dňoch ticha jej však od neho prišla správa, ktorá ju šokovala: „Dobré ráno. Dúfam, že si mala fajn víkend. Celkové náklady z toho víkendu boli 212 dolárov (195 eur), tvoja polovica je 106 dolárov (98 eur), mínus to, čo si zaplatila v Bitter & Twisted. Pošli to cez Apple Pay, alebo mi daj vedieť, ak používaš inú aplikáciu,“ napísal chlap, s ktorým bola žena na rande.
Žena tvrdí, že sa nikdy nedohodli na rozdelení účtu. Dodala, že 70 dolárov (64 eur) zaplatila v bare a 40 dolárov (37 eur) za parkovanie v centre. „Stále trval na tom, aby sme šli do ďalšieho podniku, vždy keď sme skončili v tom predchádzajúcom,“ uviedla.
