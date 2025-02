Musia spraviť vážne rozhodnutie: Desaťtisíce študentov majú posledné dni na to, aby si splnili túto povinnosť

Na podanie prihlášky na strednú školu ostávajú posledné dni. Nové termíny podávania prihlášok určila novela školského zákona.

Ako vyplýva z údajov zverejnených na stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača, prípadne samotný uchádzač, musí prihlášku podať riaditeľovi strednej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára.

Tieto termíny si zapíšte

Na prihláške musí byť uvedený termín prijímacej skúšky. Riaditelia ZŠ následne odošlú prihlášky na stredné školy. Do konca februára musia prihlášky zaslať v prípade odborov, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Pri ostatných odboroch je termín do 20. apríla.

V dôsledku zmeny termínov na podávanie prihlášok sa zmenili i niektoré termíny prijímacích skúšok. Nové termíny pre gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sú nastavené tak, že prvý termín je 24. marca (respektíve podľa počtu uchádzačov aj 25. a 26. marca).

Druhý termín je 31. marca, respektíve aj 1. a 4. apríla. „Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 8. apríla 2025,“ vyplýva zo Sprievodcu školským rokom 2024/2025.

Tieto školy majú termíny osobitne

Zákonní zástupcovia, respektíve uchádzači musia prijatie na vzdelávanie na tieto odbory písomne potvrdiť najneskôr do 11. apríla. Termíny pre gymnáziá a stredné odborné školy pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sú 5. mája (prípadne aj 6. mája) a druhý termín je 12. mája (prípadne aj 13. mája). Riaditelia predmetných stredných škôl musia zoznam uchádzačov podľa výsledkov zverejniť 16. mája.

„Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 21. mája 2025 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania,“ uvádza Sprievodca.

Osobitné termíny sú ešte pre stredné športové školy. Zmeny v prijímacích skúškach nedávno kritizovali poslankyne opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Vystríhali pred obmedzením voľby strednej školy v dôsledku nových pravidiel prijímacieho konania.

Zmeny sa neobišli bez kritiky opozície

Žiaci, ktorí boli prijatí na talentové odbory, sa totiž musia o svojom nástupe rozhodnúť ešte predtým, než absolvujú prijímacie skúšky na netalentové odbory. Ako pripomenula poslankyňa za PS a členka školského výboru Ingrid Kosová, deviataci sa môžu hlásiť maximálne na štyri stredné školy. Poslankyňa PS Viera Kalmárová doplnila, žiactvo sa môže hlásiť na dva talentové a dva netalentové odbory.

„Mnohí budú mať po novom na výber len dve školy namiesto štyroch. Ministerstvo zjavne nepočítalo s tým, že niektorí žiaci môžu uprednostňovať netalentované odbory pred talentovými,” myslí si. Poslankyne apelujú na rezort školstva, aby situáciu prehodnotil. Kalmárová je toho názoru, že prijatí uchádzači by mali mať možnosť absolvovať aj ďalšie prijímačky, a až potom si vyberať. „Iná možnosť je zaviesť preferované poradie alebo prednostnú voľbu odboru,“ dodala.

Na zmenu systému naliehali školy

Poslankyne vyjadrili názor, že novela zákona, ktorá mala priniesť poriadok do systému a prijímacie konanie zjednodušiť, vytvorila zbytočnú prekážku. Rezort školstva na kritiku poslankýň pre agentúru SITA reagoval tým, že zmena v prijímacích skúškach na stredné školy neprišla primárne zo strany ministerstva, ale je reakciou na požiadavky stredných škôl a vyšších územných celkov.

„Rozhodovanie o budúcom povolaní a štúdiu je jedno z dôležitých rozhodnutí v živote každého žiaka. V prihláške na štúdium na strednú školu majú žiaci a ich zákonní zástupcovia možnosť uviesť až štyri odbory vzdelávania. Prijatie na odbor vzdelávania, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, je spravidla splneným snom detí, ktoré tieto schopnosti, zručnosti, nadanie majú a preukážu ich v prijímacej skúške,“ uviedlo v reakcii MŠVVaM SR.

Stále sa hľadajú spôsoby ako proces prijímačiek zjednodušiť

Zdôraznilo, že pre týchto žiakov je výber ich prioritnou voľbou, nie alternatívou. Ako ďalej uviedlo, žiaci sú vo svojom výbere vyhranení a prijatie na danú strednú školu oni, respektíve ich zákonní zástupcovia, obvykle potvrdzujú. „Už v apríli vedia výsledky prijímacích skúšok a sú ušetrení ďalších stresov a napätia v prípade prijímacích skúšok na tzv. „netalentové odbory“,“ dodáva ministerstvo.

Upozornilo tiež, že proces prijímacieho konania je z časového, personálneho i organizačného hľadiska veľmi náročný, a to najmä z pohľadu škôl. Dodalo, že súčasný stav nepovažuje za nemenný a hľadá spôsoby, ako proces prijímačiek zjednodušiť a sprehľadniť pre všetkých zúčastnených – od základných škôl, cez deti a rodičov, až po stredné školy a zriaďovateľov. „Analyzujeme podnety, ktoré dostávame z terénu a všetky návrhy budeme konzultovať s partnermi, aby prijímacie konanie na stredné školy bolo nastavené optimálne pre všetkých, ktorí do tohto procesu vstupujú,“ dodalo.

Zmena pomohla najmä školám

Zmeny skritizoval aj bývalý minister školstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. „To môže byť dilema. Ak vaše dieťa chce ísť prioritne na bežné gymnázium, ale zoberú ho napr. na bilingválnu či umeleckú školu, čo má robiť? Môže nastúpiť, no pripraví sa o ďalšie prijímačky. Alebo odmietne nastúpiť na školu a riskne ďalšie prijímačky. Môže sa stať, že mu zo štyroch škôl ostane nula,“ napísal na sociálnej sieti. Podľa jeho názoru zmena pomohla najmä školám, ktoré tak nie sú nútené čakať do poslednej chvíle na potvrdenie od rodiča, no deti a rodičov pripravila o možnosť rozhodovať sa až keď budú poznať všetky výsledky prijímacích skúšok.

Rodičom poradil, aby v prípade prijatia dieťaťa na talentovú školu zvážili všetky pre a proti, ako je vzťah dieťaťa k danému typu umenia či jazyku, náročnosť štúdia, prípadne skúsenosti okolia s danou školou. „Najbezpečnejšia voľba je nastúpiť. Vyhnete sa tak tomu, aby dieťa v máji ostalo namiesto štyroch možností s nula možnosťami,“ radí rodičom. Dodal, že v prípade, ak dieťaťu talentová škola „nesadne“ počas školského roka môžu skúsiť prestup na inú školu.