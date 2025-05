Monika Hilmerová prekvapila úprimnosťou: Toto bytostne neznáša, hoci by ste to od nej nečakali

Záhrada jej lieči dušu, nakupovanie oblečenia jej berie energiu. Šťastie nachádza v jednoduchých veciach – v prírode, rodine a humore.

Ako porozprávala pre magazín Báječná žena, herečka známa z filmov, televízie aj zo scény Slovenského národného divadla žije svoj život pokorne a s nohami pevne na zemi, aj keď priznáva, že v nej sa radšej nevŕta. Miluje svoj dom pri lese, kde ju obklopuje záhrada a ticho. Nehľadá dokonalosť, ale rovnováhu. Viac než nové šaty ju poteší vinič od otca alebo čerstvo zasadené kvety, malé radosti, ktoré jej prinášajú pocit šťastia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

Začínala ako dieťa, dnes si váži ticho za mestom

„Neviem vypichnúť jednu vec, lebo jedno súvisí s druhým a ja som šťastná, že mám tú možnosť aj natáčať, aj byť v divadle,“ hovorí Monika Hilmerová, ktorá je herečkou od desiatich rokov. Ako sama priznáva, herectvu sa však neupísala okamžite: „Vtedy som sa ešte stále hľadala, nebola som si istá, čomu by som sa chcela venovať.“ Preto najprv študovala andragogiku, až neskôr v sebe definitívne objavila lásku k herectvu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

Posledné roky dochádza za prácou do Bratislavy z menšieho mestečka, kde si splnila sen o živote v dome blízko prírody. „Áno, vždy som túžila bývať v domčeku, ale zároveň som milovala aj mesto. A tak som rada, že to mám prepojené,“ hovorí. Záhrada jej dnes poskytuje potrebný oddych, aj keď, ako s úsmevom priznáva, nie je vášnivou záhradkárkou: „Nie som ten typ, ktorý by sa rád vŕtal v zemi, to si vždy tak odtrpím. Nemám to úplne v láske, ale vyžívam sa potom v tom výsledku,“ priznáva Monika.

Záhrada ako antidepresívum