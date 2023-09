Boris Kollár zverejnil nahrávku, ktorá má dokázať, že Ferusová klame: Podávam trestné oznámenie, reaguje influencerka

Kauza okolo influencerky Ferusovej a exponovaného politika Kollára sa začína poriadne zamotávať. V piatok sme vás informovali o tom, že známy milionár Zoroslav Kollár mal údajne Ferusovej podľa jej vlastných slov ponúknuť 40-tisíc eur, no nie na diskreditáciu Borisa Kollára. Predseda parlamentu však trvá na svojom a ešte v priebehu včerajšieho dňa na svoj Facebook zavesil nahrávku, ktorá to má dokazovať.

Umelá inteligencia?

Boris Kollár avizoval zverejnenie nahrávky už skôr, pričom influencerka od začiatku hovorila, že pôjde o podvrh. Uvedený záznam má zachytávať konverzáciu Ferusovej s politikom, kde mu sama hovorí o tom, že jej Zoroslav Kollár ponúkol 40-tisíc eur za to, keď ho zdiskredituje. Cieľom má byť odstavenie Borisa Kollára z jeho politického účinkovania.

Reakcie na zverejnenú nahrávku sa rôznia. Kým voliči politika s neštandardným životom sa k nej postavili ako k relevantnému dôkazu, v internetových diskusiách často badať názory, že nejde o autentickú komunikáciu. Podľa niektorých ľudí tam Kollár pôsobí až priveľmi formálne a strojene, pričom aj jeho otázky smerom k Ferusovej (napríklad opakované sa pýtanie na dátum) sú predmetom diskusií. Influencerka na svojom Instagrame zareagovala podľa očakávania a údajne ide na Kollára podať trestné oznámenie.

Kollár popiera Ferusovej tvrdenia

Predseda parlamentu považuje celú kauzu za vymyslenú s cieľom diskreditovať jeho osobu. Je jasné, že si to celé vymýšľa. Ja som sa dozvedel, že táto slečna dostane za to 40-tisíc eur od skupiny Zoro Kollár, Tomáš Rajecký. Od tejto kriminálnej skupiny, ktorá sa silou-mocou snaží zdiskreditovať hnutie Sme rodina a moju osobu pred voľbami. Podal som trestné oznámenie a mám na to aj dôkazy,“ povedal známy ešte v piatok politik.