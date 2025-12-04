Ministerstvo financií pripravuje ďalšie dlhopisy pre ľudí. V marci bol o ne enormný záujem

Projekt v súčasnosti pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). K dispozícii by mali byť opäť cenné papiere so splatnosťou dva a štyri roky. Informoval o tom vo štvrtok rezort financií.
„MF SR a ARDAL v súčasnosti dolaďujú technické detaily pripravovanej emisie najmä v otázkach objemu ponúkaných dlhopisov, trvania predaja, podmienkach úpisu, výške výnosov, ako aj predajných miestach a elektronických platformách. Výnos bude oznámený podľa vývoja na finančných trhoch koncom januára a rezort financií bude o podrobnostiach informovať verejnosť v dostatočnom časovom predstihu,“ avizovalo ministerstvo.
Zároveň upozornilo, že štátne dlhopisy pre občanov nie je možné porovnávať s dlhodobými investíciami či akciami. Ide o dlhopisy, ktoré sú určené hlavne pre drobných investorov za účelom dočasného uloženia voľných finančných prostriedkov s primeraným zhodnotením. Aj z dôvodu oslobodenia od daní a odvodov môže byť pritom výhodnejšie ako porovnateľné komerčné produkty, napríklad bežné termínované vklady.
Pôvodný objem navýšili
„Dlhopisy pre ľudí bol náš záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR. Stretli sa s mimoriadne pozitívnym ohlasom a so záujmom zo strany verejnosti a aj preto sme sa spolu s vedením ARDAL rozhodli projekt realizovať aj v budúcom roku. V prvom rade nám ide o to, aby občania mohli investovať bezpečne, bez rizika a s garantovaným výnosom,“ priblížil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
V marci tohto roka štát ponúkol občanom dva dlhopisy, Investor so splatnosťou dva roky a Patriot so splatnosťou štyri roky. Pre vysoký záujem bol celkový objem ponúkaných dlhopisov navýšený zo 400 na 500 miliónov eur a ten bol vypredaný do troch dní, pripomenul rezort financií.
Nahlásiť chybu v článku