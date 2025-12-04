Ministerstvo financií pripravuje ďalšie dlhopisy pre ľudí. V marci bol o ne enormný záujem

Aktuálna správa

foto: interez

Jakub Baláž
TASR
Po tohtoročnej prvej emisii dlhopisov pre ľudí plánuje Slovenská republika na jar 2026 ďalšiu emisiu.

Projekt v súčasnosti pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). K dispozícii by mali byť opäť cenné papiere so splatnosťou dva a štyri roky. Informoval o tom vo štvrtok rezort financií.

MF SR a ARDAL v súčasnosti dolaďujú technické detaily pripravovanej emisie najmä v otázkach objemu ponúkaných dlhopisov, trvania predaja, podmienkach úpisu, výške výnosov, ako aj predajných miestach a elektronických platformách. Výnos bude oznámený podľa vývoja na finančných trhoch koncom januára a rezort financií bude o podrobnostiach informovať verejnosť v dostatočnom časovom predstihu,“ avizovalo ministerstvo.

Zároveň upozornilo, že štátne dlhopisy pre občanov nie je možné porovnávať s dlhodobými investíciami či akciami. Ide o dlhopisy, ktoré sú určené hlavne pre drobných investorov za účelom dočasného uloženia voľných finančných prostriedkov s primeraným zhodnotením. Aj z dôvodu oslobodenia od daní a odvodov môže byť pritom výhodnejšie ako porovnateľné komerčné produkty, napríklad bežné termínované vklady.

Pôvodný objem navýšili

Dlhopisy pre ľudí bol náš záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR. Stretli sa s mimoriadne pozitívnym ohlasom a so záujmom zo strany verejnosti a aj preto sme sa spolu s vedením ARDAL rozhodli projekt realizovať aj v budúcom roku. V prvom rade nám ide o to, aby občania mohli investovať bezpečne, bez rizika a s garantovaným výnosom,“ priblížil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

V marci tohto roka štát ponúkol občanom dva dlhopisy, Investor so splatnosťou dva roky a Patriot so splatnosťou štyri roky. Pre vysoký záujem bol celkový objem ponúkaných dlhopisov navýšený zo 400 na 500 miliónov eur a ten bol vypredaný do troch dní, pripomenul rezort financií.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico sa necitlivo vyjadroval o obetiach požiaru v Mašličkove: Odmieta ich odškodniť, matka vraj utiekla…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac