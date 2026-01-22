Miliardovú dilemu rieši aj Česko: Babišova vláda dostala pozvanie do Trumpovej Rady mieru, analyzuje možné dôsledky

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vstupný poplatok aj politické riziká sú vysoké.

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump. Uviedla to stanica ČT24, podľa ktorej k tomu český rezort diplomacie v súčasnosti pripravuje pre vládu stanovisko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa hovorkyne vlády Andreja Babiša Karly Mráčkovej Česko dostalo pozvanie do Rady mieru v stredu. Spresnila, že stanovisko pre vládu pripravuje oddelenie medzinárodných organizácií na Ministerstve zahraničných vecí ČR.

Premiér sa vyjadrí na mimoriadnom samite EÚ

Vládny poradca pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček podľa servera iDNES.cz uviedol, že premiér sa k pozvánke vyjadrí počas štvrtkového mimoriadneho samitu EÚ v Bruseli.

Na otázky týkajúce sa českého postoja k Rade mieru tento týždeň opakovane odpovedal český minister zahraničných vecí Petr Macinka. Ešte v utorok počas návštevy izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara v Prahe uviedol, že keďže Česko do Rady pozvané nebolo, oficiálne stanovisko k tomu mať nemusí.

Do Rady mieru bolo pozvaných približne 60 krajín

V pondelok počas brífingu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom povedal, že vstupný poplatok miliarda dolárov je pre možnosti českého štátneho rozpočtu nemysliteľný.

Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

