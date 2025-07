Migaľ dnes absolvoval náročnú kardiochirurgickú operáciu: Trvala 7 hodín, nasledujúce dva dni sú veľmi dôležité

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) dnes absolvoval náročnú kardiochirurgickú operáciu. Operovali ho vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach.

Reimplantácia aortálnej chlopne

Na tlačovej besede o tom informovali štátny tajomník rezortu investícií Radomír Šalitroš, generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín a prednosta Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH Adrián Kolesár. Lukačín uviedol, že minister v súčasnosti podstupuje pooperačnú starostlivosť a je intenzívne monitorovaný, aby v prípade potreby vedeli zasiahnuť.

Kolesár priblížil, že Migaľ podstúpil reimplantáciu aortálnej chlopne. „To znamená, že pánovi ministrovi ostala vlastná chlopňa, ktorá je opravená, a aorta, ktorá je okolo tej chlopne, bola vymenená za cievnu protézu,“ vysvetlil.

Dodal, že ide o náročný zákrok, Migaľova operácia trvala sedem hodín. Minister mal podľa lekárov výrazne rozšírenú aortu, no ešte nebola indikovaná na operáciu. Za posledný rok sa ale toto rozšírenie zdynamizovalo a operácia musela byť čo najskôr. Pokiaľ bude všetko v poriadku, ďalšie operácie by ho nemali čakať. Na operácii participovalo zhruba desať až jedenásť ľudí, a tiež bol použitý mimotelový obeh.

Dôležité dva dni

Štátny tajomník Šalitroš poďakoval lekárom aj VÚSCH. „Všetci držíme pánovi ministrovi palce, aby zvládol tie nasledujúce dva dni, ktoré sú po operácii veľmi dôležité,“ uviedol. Na margo riadenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR uviedol, že ministerstvo je plne pod kontrolou.

Dodal, že on osobne prevzal od ministra na niekoľko dní plnú moc. Všetci traja štátni tajomníci na ministerstve sú v súčasnosti bez dovoleniek, rezort funguje štandardne. Vo VÚSCH by mal podľa jeho slov Migaľ ostať zhruba sedem až desať dní, po troch dňoch by mal byť schopný prijímať určité rozhodnutia. „Ja budem pendlovať medzi Košicami a Bratislavou,“ dodal Šalitroš.