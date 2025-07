Medvedev sa opäť vyhráža: Hovorí o vojne medzi Ruskom a USA, Trump sa podľa neho hrá s Moskvou

Bývalý prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v pondelok na sociálnej sieti X uviedol, že americký prezident Donald Trump hrá s Moskvou „hru s ultimátami“, ktorá môže viesť až k vojne Ruska so Spojenými štátmi.

Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Rusko nie je Izrael, ani Irán. Každé nové ultimátum je hrozbou a krokom k vojne. Nie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale s (Trumpovou) vlastnou krajinou,“ napísal Medvedev.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025