Putin sa zahráva s Európou: Ruské plavidlo bez povolenia vstúpilo do estónskych teritoriálnych vôd

Estónske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ruského chargé d’affaires v Tallinne. Reagovalo tak na sobotný incident, pri ktorom ruské plavidlo preniklo do estónskych teritoriálnych vôd. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„V sobotu vstúpilo do estónskych teritoriálnych vôd bez povolenia plavidlo ruskej pohraničnej stráže,“ napísal na sociálnej sieti X šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna.

