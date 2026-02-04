Medailu na olympijských hrách máme istú: Kurióznym dôvodom je ruský doping starý 16 rokov

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
Slovenský športovec Pavol Hurajt si prevezme na blížiacej sa olympiáde medailu. Z roku 2010.

Slovensko bude mať počas zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo dôvod minimálne na jednu medailovú radosť. Ako pripomenul Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), bývalý biatlonista Pavol Hurajt si po dlhých šestnástich rokoch prevezme striebornú olympijskú medailu z hier vo Vancouveri 2010.

Slávnostný ceremoniál je naplánovaný na 15. februára počas biatlonových súťaží v Anterselve. Pôvodne bronzový Hurajt sa posúva o priečku vyššie po definitívnej diskvalifikácii ruského víťaza Jevgenija Usťugova.

Dôvodom je doping

Medzinárodná biatlonová únia a následne aj Medzinárodný olympijský výbor potvrdili anulovanie jeho výsledkov pre porušenie antidopingových pravidiel. Zlatú medailu tak spätne získa Francúz Martin Fourcade a bronz Rakúšan Christoph Sumann.

Hurajtovo striebro je preto historicky cenné, no zároveň formálne patrí do medailovej bilancie ZOH 2010, nie hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Práve preto sa Slovensku v štatistikách ZOH 2026 nezvýši počet medailí, hoci slovenský športovec vystúpi na stupne víťazov priamo počas olympiády v Taliansku.

Vzorky staré desaťročie

Celý prípad opäť pripomína, ako dlho môže trvať spravodlivosť v boji proti dopingu. „Treba pripomenúť, že odobrané vzorky z OH a ZOH sú skladované 10 rokov,“ uvádza SOŠV.

Práve nové analytické metódy umožňujú odhaliť porušenia pravidiel aj s veľkým časovým odstupom, čo vedie k dodatočným diskvalifikáciám a presunom v poradí. Hurajtov príbeh pritom nie je v slovenskom športe ojedinelý.

Nie je to ojedinelé

Po rokoch sa vyššie v olympijských výsledkoch posunuli aj ďalší reprezentanti – zápasník David Musuľbes, atléti Martina Hrašnová, Matej Tóth či Lucia Klocová, ako aj zmiešaná biatlonová štafeta zo Soči 2014. Všetky tieto prípady spája rovnaký menovateľ – dodatočne potvrdený doping súperov.

Slovensko tak vstúpi do ZOH 2026 s istotou, že jeho vlajka sa v Anterselve objaví pri dekorovaní olympijských medailistov. Hoci sa tento kov nezapíše do oficiálnej bilancie hier v Taliansku, pre slovenský šport ide o silné symbolické víťazstvo. A dôkaz, že aj po rokoch môže pravda dobehnúť cieľovú rovinku.

