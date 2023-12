McDonald’s už nebude jediný: Pri frekventovanej diaľnici otvorí prevádzku ďalší známy fastfood, dočkajú sa aj tieto mestá

Len nedávno sme vás informovali, že v susednom Česku otvoril svoju prvú reštauráciu populárny fastfood Popeyes. Na tamojší trh mieri už aj obľúbená sieť prevádzok Five Guys, pričom novinky v budúcom roku čakajú aj na Slovákov. Uvedené spoločnosti síce svoj vstup na náš trh ešte nepotvrdili, no rozširovať bude iný overený hráč – KFC. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Plnia svoje sľuby

Reťazec Kentucky Fried Chicken, ktorý je svetovo známy pod skratkou KFC, mal na Slovensku dlho iba 4 prevádzky. V roku 2019 potom sieť prišla s vynovenou reštauráciou v Auparku a sľúbila, že v blízkom časovom horizonte sa určite ďalej rozšíri. Aktuálne má Slovensko 10 dostupných KFC prevádzok, pričom už v januári ju doplní jedenásta v Banskej Bystrici. Dobrú správu majú zástupcovia spoločnosti aj pre podtatranský región, nakoľko KFC mieri v budúcom roku do Popradu, konkrétne do nákupného centra Forum.

„Na bystrickú reštauráciu už prebieha marketingová kampaň, otvorí sa na začiatku roka. Pod Tatrami zatiaľ vidieť iba branding KFC v obchodnom centre Forum,“ píšu HN. Okrem toho sa niečo chystá aj pri frekventovanom úseku diaľnice D1, kde doteraz držal monopol McDonald’s. V Chorvátskom Grobe by mal v rámci projektu Polyfunkčnej zóny Prameň dostať priestor nový fastfoodový reťazec, pričom vizualizácie ukazujú práve na KFC.

Ako však informujú HN, zatiaľ nejde o hotovú vec a nepotvrdili to ani zástupcovia tejto siete reštaurácií. Jasné je však to, že McDonald’s by mal v danej lokalite dostať konkurenciu. Podľa dostupných informácii by malo ísť o reštauráciu, ktorá zákazníkov obslúži aj formou tzv. „drive-thru“, teda priamo z auta. A aj tento indikátor ukazuje na spomínané KFC.