Masové protesty v Srbsku majú dohru: Tamojší premiér Vučevič odstupuje zo svojej funkcie

Srbský premiér Miloš Vučevič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak v čase masových protivládnych protestov, ktoré sú reakciou na novembrovú tragédiu na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy pri zrútení staničného prístrešku prišlo 15 ľudí. TASR o tom informuje podľa srbských médií vrátane staníc B92 a RTS.

Vučevič bol predsedom vlády menej než rok. Od roku 2012 do 2022 bol primátorom Nového Sadu.

„Je to moje bezpodmienečné rozhodnutie odstúpiť,“ uviedol Vučevič. Od tohto kroku si sľubuje upokojenie napätia v spoločnosti. Jeho demisiu musí ešte potvrdiť srbský parlament, ktorý má 30 dní na to, aby aby vymenoval novú vládu alebo vypísal predčasné voľby.

Masové protesty od tragédie

Tragédia v Novom Sade sa odohrala 1. novembra 2024. V Srbsku odvtedy prebiehajú masové protesty, na ktorých zúčastňujú študenti aj učitelia. Mnohí Srbi tragédiu spájajú nielen s nedostatočným stavebným dozorom, ale aj s korupciou.

Na utorok večer je naplánované mimoriadne zasadnutie srbskej vlády, na ktorom sa zúčastní aj prezident Aleksandar Vučič, informoval denník Telegraf. Podľa jeho informácií sa na tomto zasadnutí bude rokovať o tom, či budú v krajine vyhlásené nové voľby alebo voľba nového premiéra a vlády.

Obvinených bolo viac ako tucet ľudí

V súvislosti s fatálnym zrútením prístrešku bolo už obvinených viac ako tucet ľudí vrátane bývalého ministra dopravy a výstavby Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode. V utorok sa okrem premiéra Vučeviča svojej funkcie vzdal aj primátor Nového Sadu Milan Djurič.

Tisíce demonštrantov zároveň v utorok ukončili 24-hodinovú blokádu hlavnej dopravnej križovatky v Belehrade, ktorou sa snažia vystupňovať tlak na vládu.

V uplynulých týždňoch pouličné demonštrácie poznačilo niekoľko incidentov vrátane toho, keď vodiči dvakrát vrazili do davu a spôsobili zranenia dvom mladým ženám. V utorok nadránom zase štyria muži vyzbrojení bejzbalovými pálkami, ktorí vyšli z budovy vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v Novom Sade, zaútočili na skupinky študentov, pričom vážne zranili jedno dievča. Študentka skončila v nemocnici. Ľahké zranenia utrpelo niekoľko ďalších študentov.

Vzhľadom na rastúci tlak demonštrantov prezident Vučič v pondelok večer vystúpil s prejavom k národu, v ktorom obhajoval reakciu svojej vlády na tragédiu v Novom Sade a prisľúbil, že začne s demonštrantmi viesť dialóg.