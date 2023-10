Masaker na hudobnom festivale: Militanti z Hamasu začali strieľať na účastníkov. Zomrelo najmenej 260 ľudí

Najmenej 260 tiel objavili izraelskí záchranári na mieste, kde sa konal hudobný festival, na ktorý v sobotu ráno zaútočili palestínski militanti. Oznámila to v nedeľu večer izraelská záchranná služba ZAKA, informuje TASR podľa agentúr DPA a AP odvolávajúcich sa na izraelské médiá.

Militanti z Hamasu vtrhli v sobotu ráno na hudobný festival, ktorý sa konal neďaleko kibucu Re´im, a síce pri hranici Izraela s pásmom Gazy. Následne začali strieľať na účastníkov. Podľa správ izraelských médií zároveň z miesta uniesli mnoho ľudí do pásma Gazy.

Terrorist attack on festival in Israel: volunteers say they have found more than 250 dead bodies

At least 250 bodies have been found at the site of a music festival in Israel near the Gaza Strip border, according to the ZAKA public organization, which brings together volunteer… pic.twitter.com/ZuqEPpRQQ9

— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2023