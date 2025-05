Manželka známeho rapera inšpiruje mnohé ženy: Júlia Švehlová prehovorila o tom, ako spoznala samu seba

Objavila silu v sebe a teraz ju odovzdáva ďalej. Manželka speváka Majselfa inšpiruje ženy k návratu k sebe a k vnútornej slobode.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na Instagrame ju sledujú tisíce žien, ktoré hľadajú rovnováhu medzi krásou a duševným pokojom. Júlia Švehlová, manželka úspešného rapera Majselfa, je dôkazom toho, že aj v šoubiznise sa dá spojiť estetika s hlbokou vnútornou prácou. Ako napísala na svojom Instagrame, skutočná zmena prichádza vtedy, keď sa človek nebojí pozrieť na svoje vlastné tiene a nájde v nich svetlo. V príspevku opísala, že až keď sa odvážila vstúpiť do temných zákutí duše, dokázala sa naozaj úprimne pozrieť na to, čo v sebe dlhodobo potláčala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Júlia Švehlová (@juliasvehlova)

Krása, vedomie a odvaha pozrieť sa do seba

Júlia Švehlová je verejnosti známa ako zakladateľka estetickej kliniky Julia Estetic Clinic, v ktorej sa stará o ženskú krásu s citom a profesionalitou. V posledných rokoch však čoraz silnejšie vníma krásu aj ako niečo, čo musí prichádzať zvnútra – cez vnútornú rovnováhu, prijatie seba a vedomú prácu s vlastným prežívaním. Stala sa sprievodkyňou osobného rozvoja, vedie „retreaty“ a venuje sa transformačnej technike Chakra Calibration.

Jej filozofia je postavená na hlbokom návrate k sebe, nie k tej verzii, ktorú vytvárame navonok, ale k tej autentickej, neuhladenej a pravdivej. Sama verí, že ozajstný posun nastáva až vtedy, keď sa človek nebojí pozrieť na časti seba, ktoré roky popieral: „Keď chceš vidieť svetlo, musíš zažiť tmu. Lebo len cez ňu uvidíš tú iskričku.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Júlia Švehlová (@juliasvehlova)

Vlastnú vnútornú cestu opisuje ako oslobodzujúcu, no najprv si musela priznať, že potreba mať všetko pod kontrolou jej bránila žiť plnohodnotne. „To, čo najviac neznášame a potrebujeme mať pod kontrolou, nám bráni naplno žiť.“ Hlboká zmena podľa nej nastáva až vtedy, keď sa vnútorné štruktúry rozpadajú a my máme pocit, že mizneme: „Až keď sa to začne rozpúšťať a máme pocit, že sa strácame, vtedy nastáva znovuzrodenie.“

Dnes Júlia vníma vedomú prácu so sebou, emočnú inteligenciu a schopnosť nechať veci plynúť ako základ spokojného života. A pripomína, že aj to má svoju hĺbku a disciplínu: „Nechať veci robiť si svoju robotu, je tiež umenie ovládania svojej hlavy a svojich myšlienok.“

Návrat k sebe