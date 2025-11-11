Máme nové ohniská nákazy: Nebezpečné infekčné ochorenie sa šíri viacerými okresmi, zavádzajú sa opatrenia

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
RÚVZ v súvislosti s výskytom žltačky prijal aj protipandemické opatrenia.

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) evidujú hygienici aj v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Vyšší počet prípadov žltačky sa v regióne objavil po siedmich rokoch, najviac ochorení aktuálne pripadá na obec Rakytník.

Pre TASR to uviedla zástupkyňa regionálnej hygieničky a vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote Adriana Strečková.

Najviac prípadov hlási obec Rakytník

Prípady žltačky v okresoch Rimavská Sobota a Revúca evidujú hygienici od konca septembra. Prvé ochorenie sa objavilo v obci Rakytník u dieťaťa, ktoré dlhodobo bývalo v susednom okrese Lučenec, kde epidémiu žltačky evidujú od jari. V Rakytníku RÚVZ eviduje doposiaľ 15 prípadov, v obci Sútor dva. V oboch obciach sa ochorenie vyskytlo v rodinách s nízkym hygienickým štandardom.

„V okrese Revúca evidujeme tri aktívne ohniská v rodinách s nízkym hygienickým štandardom, kde sme zaznamenali v meste Tornaľa dva sporadické prípady a v meste Jelšava jeden sporadický prípad u osemročného dieťaťa,“ priblížila Strečková.

Hygienici nariadili lekársky dohľad a očkovanie

RÚVZ v súvislosti s výskytom žltačky prijal aj protipandemické opatrenia. Pre všetky priame kontakty i kontakty zo základných a materských škôl bol nariadený lekársky dohľad a očkovanie proti VHA. Nariadená bola aj dezinfekcia v ohniskách nákazy.

Foto: TASR (Roman Hanc)

Vyšší výskyt žltačky typu A v okresoch Rimavská Sobota a Revúca zaznamenali hygienici naposledy v roku 2018. V Rimavskosobotskom okrese sa vtedy potvrdilo 50 ochorení v 15 obciach, ďalších 17 prípadov bolo v Revúcej a štyroch obciach Revúckeho okresu.

Najviac prípadov v kraji má Lučenec

Žltačku typu A evidujú od jari aj v susednom okrese Lučenec, kde je v tomto roku zaznamenaný najvyšší výskyt VHA v rámci Banskobystrického kraja. V regióne Gemer sa žltačka od apríla šíri aj v okrese Rožňava, kde doposiaľ evidujú vyše 130 prípadov.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou a so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dopravný analytik Drahovský: Ak by fungoval na oboch vlakoch systém riadenia ETS, k zrážke by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac