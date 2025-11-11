Máme nové ohniská nákazy: Nebezpečné infekčné ochorenie sa šíri viacerými okresmi, zavádzajú sa opatrenia

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) evidujú hygienici aj v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Vyšší počet prípadov žltačky sa v regióne objavil po siedmich rokoch, najviac ochorení aktuálne pripadá na obec Rakytník.
Pre TASR to uviedla zástupkyňa regionálnej hygieničky a vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote Adriana Strečková.
Najviac prípadov hlási obec Rakytník
Prípady žltačky v okresoch Rimavská Sobota a Revúca evidujú hygienici od konca septembra. Prvé ochorenie sa objavilo v obci Rakytník u dieťaťa, ktoré dlhodobo bývalo v susednom okrese Lučenec, kde epidémiu žltačky evidujú od jari. V Rakytníku RÚVZ eviduje doposiaľ 15 prípadov, v obci Sútor dva. V oboch obciach sa ochorenie vyskytlo v rodinách s nízkym hygienickým štandardom.
„V okrese Revúca evidujeme tri aktívne ohniská v rodinách s nízkym hygienickým štandardom, kde sme zaznamenali v meste Tornaľa dva sporadické prípady a v meste Jelšava jeden sporadický prípad u osemročného dieťaťa,“ priblížila Strečková.
Hygienici nariadili lekársky dohľad a očkovanie
RÚVZ v súvislosti s výskytom žltačky prijal aj protipandemické opatrenia. Pre všetky priame kontakty i kontakty zo základných a materských škôl bol nariadený lekársky dohľad a očkovanie proti VHA. Nariadená bola aj dezinfekcia v ohniskách nákazy.
Vyšší výskyt žltačky typu A v okresoch Rimavská Sobota a Revúca zaznamenali hygienici naposledy v roku 2018. V Rimavskosobotskom okrese sa vtedy potvrdilo 50 ochorení v 15 obciach, ďalších 17 prípadov bolo v Revúcej a štyroch obciach Revúckeho okresu.
Najviac prípadov v kraji má Lučenec
Žltačku typu A evidujú od jari aj v susednom okrese Lučenec, kde je v tomto roku zaznamenaný najvyšší výskyt VHA v rámci Banskobystrického kraja. V regióne Gemer sa žltačka od apríla šíri aj v okrese Rožňava, kde doposiaľ evidujú vyše 130 prípadov.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou a so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
