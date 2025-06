Mala úspešnú kariéru, no zápasila so závislosťou. Neuveríte, ako vyzerá Belinda Carlisle zo skupiny The Go-Go’s dnes

Belinda Carlisle bola v 80. rokoch jednou z najväčších popových hviezd na celom svete. Americká speváčka sa prvýkrát preslávila ako speváčka skupiny Go-Go’s, najúspešnejšej ženskej rockovej skupiny všetkých čias. Sláva však pre ňu nebola jednoduchá a rýchlo prepadla závislosti.

Ako píše portál Smooth Radio, skupina vznikla v roku 1978 a bola prvou čisto ženskou skupinou v histórii, ktorá si sama písala piesne a hrala na vlastné nástroje, a dosiahla prvé miesto na americkom trhu. Po rozpade skupiny v roku 1985 Belinda rozbehla úspešnú sólovú kariéru s hitmi ako Mad About You, I Get Weak, Circle in the Sand, Leave a Light On a Heaven Is a Place on Earth, z ktorých posledný sa stal číslom jeden v Spojenom kráľovstve.

Skupina Go-Go’s sa v roku 1999 dala znova dokopy a Belinda s ňou vystupuje dodnes.

Alkohol a drogy ju dostali na dno

V roku 1986 sa Belinda Carlisle vydala za filmového producenta Morgana Masona, syna herca Jamesa Masona a herečky Pamely Masonovej. Majú spolu syna Jamesa Dukea Masona, ktorý sa narodil v roku 1992. Dnes má speváčka 66 rokov a stále žiari na pódiu. Počas jej kariéry si však prešla aj zlými momentmi, keď prepadla závislosti.

Belinda vytriezvela v roku 2005, keď dosiahla „duchovné dno“ a prestala fajčiť, piť a brať drogy. O svojom príbehu sa rozpovedala v jej memoároch Lips Unsealed, ako zachytil portál NEW YORK POST. V knihe odhalila skúšky a trápenia svojej 30-ročnej závislosti od kokaínu, ktorá bola sprevádzaná extrémnymi poruchami príjmu potravy, lesbickými aférami a nepríčetným správaním.

Speváčka však asi najviac šokovala priznaním, že v roku 1992 denne popíjala alkohol, keď čakala svojho jediného syna Jamesa Duka Masona.

„Vedela som, že keby som v tom pokračovala, pravdepodobne by som prišla o rodinu – a o všetko,“ povedala Carlisle pre People a pokračovala: „Vedela som, že ak budem pokračovať, zomriem.“

V tom čase mala interpretka piesne Heaven Is a Place on Earth „plné zuby života plného tajomstiev a lží“ a bola pripravená sa očistiť. „Sú rôzne typy dna, ale to moje bolo len nenávisť voči sebe,“ zamyslela sa Belinda.

Pokiaľ ide o to, ako sa dostala k triezvosti, Carlisle pripísala zásluhy programu 12 krokov a svojmu cvičeniu jogy, ktorému sa venuje každý deň a ktoré jej pomáha udržať sa na správnej ceste. „Mám dosť silný duchovný základ, z ktorého žijem, takže meditujem, spievam, čítam, študujem a modlím sa každý deň,“ povedala Carlisle.

Dnes sa venuje hudbe bez nejakých omamných látok a je to vidieť nielen na jej energickom vyžarovaní na pódiu, ale tiež na jej mladistvom vzhľade.