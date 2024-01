Mal zvládnuť iba 5 letov, má ich na konte už 72. NASA obnovila prerušené spojenie s minivrtuľníkom na Marse

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) obnovil kontakt s prieskumnou helikoptérou Ingenuity (Vynaliezavosť) na Marse. Strata spojenia v závere krátkeho testovacieho letu v minulom týždni vyvolala obavu, že presluhujúce zariadenie skončilo činnosť. TASR informuje podľa agentúry AFP.

Ingenuity v roku 2021 dopravil na Mars rover Perseverance (Vytrvalosť). Očakávalo sa, že zvládne zhruba päť letov, takže už výrazne presluhuje. Minulý týždeň vo štvrtok sa pri 72. lete náhle prerušil signál.

Laboratórium NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) v sobotu neskoro večer spojenie opäť nadviazalo: „Dnes sú dobré správy,“ napísalo na sociálnej sieti X (Twitter).

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.

The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk

— NASA JPL (@NASAJPL) January 21, 2024