Ako dokáže revolučné lietadlo X-59 letieť nadzvukovou rýchlosťou a nespôsobiť sonický tresk? Vďačí za to tejto veci

NASA len niekoľko dní dozadu predstavila nové lietadlo X-59. Je označované ako revolučné, a to z toho dôvodu, že dokáže potlačiť nepríjemný jav, ktorý nastáva po prekročení nadzvukovej rýchlosti, ktorým je aerodynamický či sonický tresk. Ako je to možné?

Článok pokračuje pod videom ↓

Lietanie nadzvukovou rýchlosťou je skutočne lákavé. Z komerčných lietadiel to dokázal napríklad Concorde, ktorý však po uzemnení nenašiel svojho nasledovníka. Pritom – vďaka nadzvukovej rýchlosti, sa ním dalo dostať z Európy do Ameriky už za tri hodiny.

Aj Concorde si však mohol dovoliť lietať nadzvukovou rýchlosťou iba nad morom, teda nad neobývanými územiami. Dôvodom je práve sonický tresk, ako píše IFL Science. Je to zvuk podobný hromu či výbuchu a vydáva ho objekt, ktorý sa pohybuje vzduchom rýchlejšie ako zvuk. Dobrým príkladom z praxe je prasknutie bičom, pričom sonický tresk vytvorí iba špička biča.

Pri lietadle, ale zjednodušene pri každom objekte pohybujúcom sa vzduchom, sa vytvárajú tlakové vlny. Keď sa rýchlosť zvyšuje, tieto vlny sa stále k sebe približujú, a keď lietadlo dosiahne rýchlosť zvuku, vlny sa spoja do jednej veľkej rázovej vlny. Pri pokračovaní letu, či pri prekročení rýchlosti zvuku, sa rázové vlny neustále vytvárajú, čo je nepríjemne hlasné a asi nikto by nechcel, aby mu nad hlavou lietali takéto lietadlá.

Preto leteckí inžinieri spolu s NASA už dlhé desaťročia pracujú na návrhu lietadla, ktoré by dokázalo síce prekročiť rýchlosť zvuku, no zároveň by nevytváralo sonický tresk. A výsledkom tejto práce je X-59.

Toto experimentálne lietadlo vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Lockheed Martin má dosiahnuť až 1,4-násobok rýchlosti zvuku, čo je približne 1 490 kilometrov za hodinu. Skutočný test lietadla vo vzduchu je naplánovaný na leto tohto roka.

Ako sa X-59 vyhne sonickému tresku?

Aby X-59 nevytváralo sonický tresk, z toho, čo je napísané vyššie, je zrejmé, že je potrebné zabrániť spojeniu tlakových vĺn, čo je ale zložitá úloha. X-59 je dlhé 30,3 metra, pričom jedna tretina tejto dĺžky je tenký nos lietadla. A práve v tom tkvie celé riešenie.

Vďaka pretiahnutej konštrukcii sa rázové vlny nespoja ani po prekročení rýchlosti vzduchu. Špeciálne navrhnutý nos tak zabraňuje spájaniu vĺn a zabezpečí, „tichý“ chod aj pri nadzvukovej rýchlosti.

Samozrejme, ide stále o experimentálne lietadlo, no môže ukázať smer, akým sa môže letectvo v budúcnosti uberať.