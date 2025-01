Majú tri podmienky: Hnutie Slovensko by podporilo zmenu Ústavy SR, no až po ich splnení

Opozičné hnutie Slovensko by prípadnú zmenu Ústavy SR v hodnotových otázkach podporilo len za splnenia troch podmienok. Návrh by museli podľa nich predložiť poslanci za opozičné KDH, nie premiér Robert Fico (Smer-SD). Trvajú tiež na tom, aby súčasťou návrhu bolo aj zrovnoprávnenie platov mužov a žien. Ďalšou podmienkou je verejný prísľub od kresťanských demokratov, že sa nebudú žiadnym spôsobom podieľať na zmene volebného systému v SR. Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia a poslanca Národnej rady (NR) SR Igora Matoviča na stredajšej tlačovej konferencii.

„Hrádzu progresívnym výmyslom na Slovensku treba postaviť, ale autentický nositeľ týchto tém nie je falošník Robert Fico, ale strana KDH. Preto 11 poslanci nášho hnutia dávajú verejný prísľub, že v prípade, ak s týmito zmenami v rozumnej podobe príde KDH, tak sme ich ochotní podporiť a takýmto spôsobom, keď teda dobre počítame, zabezpečiť ich ústavnú priechodnosť, to znamená dostatok hlasov na to, aby sa tieto zmeny do Ústavy SR dostali,“ povedal. Avizoval, že poslanci z Kresťanskej únie a strany Za ľudí, ktorí sú súčasťou ich poslaneckého klubu, k téme zaujmú vlastné stanovisko.

Matovič si myslí, že Fico podmienky neprijme

Matovič si myslí, že predseda vlády ich podmienky neprijme. „Jemu v skutočnosti o presadenie týchto zmien do Ústavy SR vôbec nejde. Chce robiť štyri mesiace divadlo, chce štyri mesiace chodiť zahalený v konzervatívnej vlajke,“ podotkol. Matovič Ficovi zároveň vyčítal, že počas rokov svojho vládnutia nezastával prorodinné či konzervatívne hodnoty, ale realizoval pravý opak. Namietal aj viaceré kroky súčasného vládneho kabinetu, napríklad zrušenie daňového bonusu či rodičovských dôchodkov. „Robert Fico, či v osobnom alebo politickom živote, nežije ani len to desatoro,“ dodal.

Predseda vlády predstavil v pondelok (27. 1.) návrh konceptu zmeny Ústavy SR. Zakotviť sa v nej má napríklad uznanie len pohlaví muž a žena či zmena pohlavia len zo závažných dôvodov. Deti by podľa zmenenej ústavy mohli adoptovať len manželia, prípadne pozostalí po rodičovi či opatrovateľovi dieťaťa. Návrh hovorí aj o tom, že štátne výchovno-vzdelávacie programy musia rešpektovať ústavu a v kultúrno-etických a hodnotových otázkach pred ňou nebudú mať prednosť právne záväzky EÚ či medzinárodné pakty. Fico deklaroval, že návrh nie je nemenný a o prípadných návrhoch zmien je otvorený rokovať.