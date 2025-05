Majk Spirit prehovoril o chvíli, ktorá ho takmer stála život: Každý deň teraz žije naplno

Niektoré životné momenty sú také silné, že vás prebudia do novej reality. Raper Majk Spirit o jednom takom otvorene prehovoril, konkrétne o chvíli, keď sa ocitol len dva centimetre od smrti.

Ako uviedol magazín Šarm, známy slovenský raper Majk Spirit, vlastným menom Michal Dušička, zažil pred pätnástimi rokmi incident, ktorý sa mu hlboko vryl do pamäti a zmenil jeho životné smerovanie. Počas dovolenky na Sicílii sa zaplietol do potýčky, ktorá mohla skončiť fatálne. Po zásahu kameňom do čela skončil v nemocnici s trinástimi stehmi, dierou v lebke a titánovým plieškom. Lekári mu povedali, že keby kameň dopadol o dva centimetre nižšie, bol by okamžite mŕtvy.

Od smrti ho delili iba centimetre

Počas dovolenkového večera sa ocitol v napätej situácii, ktorá mala blízko k fyzickému konfliktu. „K tej už nedošlo. Jeden hod kameňom priamo do čela všetko ukončil,“ spomína raper na chvíle, ktoré mu mohli zmeniť osud. „Vrátil som sa z dovolenky s trinástimi stehmi, dierou v lebke a titánovým plieškom,“ dodal.

Zobudil sa až na druhý deň v nemocnici a lekári mu povedali: „Keby ten kameň pristál o dva centimetre nižšie, zarazil by mi nos do mozgu a bol by som na mieste mŕtvy.“ Táto skúsenosť mu otvorila oči. „To si zrazu uvedomíte, že ani ten jeden jediný ďalší deň vám tu na svete nie je sľúbený. Lúsknutím prstami sa v jednej sekunde môže všetko zmeniť,“ vyjadril sa Majk.

Zlomový okamih, ktorý zmenil myslenie