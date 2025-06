Ľúto bol aj tým, ktorí ju nemali radi. Po scéne v Sľube diváci vo veľkom chvália výkon herečky, dojala ich

V seriáli je viacero postáv, ktoré robia ostatným naprieky. Roháč je, samozrejme, ich kráľom, pokiaľ ide o nepríjemné správanie a vyvolávanie strachu, no v tesnom závese je aj doktorka Hanzelová, ktorá sa najprv snažila získať Bartoša a pripútať si ho k sebe, a keď sa jej to nepodarilo, zamerala sa na jeho syna. Je tu však ešte jedna postava, z ktorej majú diváci zmiešané pocity.

Výkon Gabiky Dzuríkovej v Sľube diváci chválili už od začiatku a tvrdili, že zástupkyňu s jej maniermi a prísnym tónom hrá perfektne. Nepatrila pritom k práve obľúbeným postavám, keďže robila iným väčšinu času napriek. Teraz však rieši osobnú krízu a konečne sa stretla s dcérou, ktorú porodila, keď mala len 16 rokov. Ako sa však ukázalo, vôbec sa Martinky vzdať nechcela.

Ľúto bolo aj tým, ktorí ju nemali radi

O tom, že je Martinka v skutočnosti Zdenina dcéra a zástupkyňa sa rozhodla pracovať práve v tejto škole, aby jej bola nablízku, špekulovali diváci už dávnejšie. Teraz, keď sa ich teórie potvrdili, s napätím sledujú, ako sa táto zápletka rozvinie. Zistili totiž, že sa Zdena svojej dcéry vôbec nevzdala dobrovoľne a že hoci ju chcela vychovávať, nielen jej mama, ale aj jej svokrovci boli proti nej.

Pravdu povedala aj Martinke, no tá mala na situáciu iný názor. Gálikovci ju totiž vychovali, a tak ich nedokázala vnímať ako tých zlých, hoci Zdene zabránili stretávať sa s ňou. Zástupkyňa bola totiž milá k Martinke, no to isté sa nedá povedať o jej náhradných rodičoch, či ostatných kolegoch v škole. Zdá sa tak, že všetko zlo, ktoré kedysi urobila, ju dostihlo a potrestalo.

„Zdeny mi bolo dnes ľúto. Tá zatrpknutá a prísna súdružka zástupkyňa je vlastne nešťastný človek vďaka vlastnej matke,“ zhodnotila diváčka v komentároch. Ďalšia zas nestráca nádej a napísala: „Podľa mňa sa to časom zmení a Martinka si cestu k svojej mame nájde. Dnes to bolo smutné. Zdena trpí pre svoju matku, tak vlastne to je príčina, že je taká. Je nešťastná.“

Zatiaľ čo mnohí súcitili s postavou Zdeny, v komentároch diváci nešetrili ani chválou na herecký výkon Dzuríkovej. Napríklad: „Pani Dzuríková je obdivuhodná a skvelá herečka. O triedu vyššie než ostatní v tomto seriáli!“ alebo „Gabika, skvelý výkon…“