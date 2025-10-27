Lukašenko pripravuje Bielorusko na vojnu: Vláda oznámila aj presný dátum, deti sa v škole učia skladať zbrane

V Bielorusku prebieha výrazná spoločenská premena. Režim Alexandra Lukašenka podľa opozičných zdrojov zintenzívňuje prípravy na vojnu – a to nielen na úrovni armády, ale aj v mysliach občanov. Krajina podľa všetkého prechádza rozsiahlym procesom militarizácie spoločnosti, ktorý má vyvrcholiť do roku 2027.
Na nové zistenia upozornila bieloruská nezávislá organizácia Belpol v spolupráci s Národným protikrízovým riaditeľstvom (NAU). Podľa ich správy vláda cielene buduje systém, ktorý má v ľuďoch prehlbovať nacionalizmus, lojalitu k Lukašenkovi a ochotu brániť režim so zbraňou v ruke. Informovali TN Nova.
Vojenská propaganda od škôlok po univerzity
Najzarážajúcejším prvkom celej kampane je jej zameranie na deti a mladých ľudí.
„Deti na školách sa učia skladať zbrane, predškoláci pochodujú na vojenské piesne a tínedžeri trávia prázdniny v armádnych táboroch,“ uviedla organizácia Belpol. Štát pritom mladých motivuje aj priamo. Tým, ktorí sa zapoja do špeciálnych programov vojenského a vlasteneckého výcviku, ponúka automatické prijatie na univerzity bez prijímacích skúšok.
Zmena prišla po začiatku vojny na Ukrajine
Hoci podobné iniciatívy v Bielorusku existovali aj v minulosti, podľa Belpolu došlo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu k ich dramatickému posilneniu. V rokoch 2022 až 2025 sa počet vojenských cvičení pre deti výrazne zvýšil, pričom sa rozšírili aj aktivity ako tréning so zbraňou priamo na školách či pravidelné exkurzie do armádnych jednotiek.
Podľa správy je cieľom týchto krokov vytvoriť ozbrojené sily absolútne verné prezidentovi Lukašenkovi. Plán počíta s rozšírením armády na približne 80 000 aktívnych vojakov, pričom časť z nich by mala byť pripravená na možné zapojenie sa do konfliktu so štátmi NATO.
Organizácie upozorňujú, že bieloruský režim sa chystá na konflikt a ako cieľový rok plnej pripravenosti uvádza 2027. Podľa portálu Gazeta sa tým Bielorusko stále viac približuje k modelu vojenského štátu, v ktorom je lojalita k vodcovi povýšená nad všetky ostatné hodnoty.
