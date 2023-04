Ľudia zažívajú strašidelné pocity a cítia, že niekto je vedľa nich, aj keď nie je. Má to svoje vysvetlenie

Mali ste niekedy taký ten nepríjemný pocit, že nie ste v miestnosti sami, aj keď v skutočnosti ste? Nemusíte sa ničoho obávať, nie ste jediní alebo nejakým spôsobom zvláštni. Veda sa týmto desivým fenoménom zaoberá a ako píše ScienceAlert, dokonca pozná odpovede. Súvisieť to môže aj so spánkovou paralýzou.

Podľa výskumov kľúč tkvie vo vzťahu medzi mysľou a ľudským telom. Ak dobre poznáte spánkovú paralýzu, možno ste na vlastnej koži, okrem neschopnosti hýbať sa, zažili aj ďalší jav, ktorým je prítomnosť neznámej strašidelnej postavy vo vašej blízkosti. ScienceAlert vysvetľuje, že túto nepríjemnú skúsenosť pozná až 50 % ľudí so spánkovou paralýzou. Takže, ak patríte medzi nich, teraz už viete, že je vás podstatne viac.

Prečo sa tam ale tá postava zjavuje? Podľa výskumu sa človek počas spánkovej paralýzy cíti zraniteľne. Predsa len, v noci sa zobudí a nedokáže sa hýbať, čo situáciu ešte zhorší. Do toho zakročí naša myseľ, ktorá si túto postavu sama vyfabuluje. V skutočnosti v miestnosti s nami nikto nie je, no keďže sa bojíme, musíme mať aj dôvod k tomuto strachu, ktorým je predstava tajomnej postavy.

Aj smútok či strata blízkeho

Pocit, že je niekto pri nás, však nesúvisí iba so spánkovou paralýzou a môžete ho zažiť aj za bdenia. A súvisí to napríklad so zmenou zmyslového očakávania, či smútkom alebo stratou blízkeho. Dokonca spôsobovali, že osoba mala pocit, že sa niekto nachádzal priamo za ňou.

Článok ScienceAlert dodáva, že stále je v tejto téme množstvo otázok a veda je s hľadaním odpovedí v podstate iba na začiatku. Bude zaujímavé sledovať, kam sa posunie a čo ďalšie zaujímavé zistí.