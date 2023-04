Prečo je voňavá vagína hlúposť a nemali by ste si do nej vkladať rôzne predmety? Gynekologička vysvetľuje bizarné trendy

Produkty za desiatky eur, ktoré sľubujú priam zázraky, no možno hraničia s ezoterikou, alebo vytvárajú v spoločnosti mylné predstavy či šialené praktiky, ktoré sa stali na internete virálnymi. Česká gynekologička Kamila Žižková, ktorú možno poznáte vďaka jej instagramovému profilu @moje_gynpor, kde pridáva vtipné a edukačné príspevky so zaujímavými ilustráciami, nám objasnila, v čom sú tieto trendy nebezpečné a aké riziká môžu spôsobiť. Pretože aj keď to pri niektorých môže znieť bláznivo, ľudia ich skutočne skúšajú.

V rozhovore s gynekologičkou sa dozviete aj: prečo je usilovať sa o to, aby vagína voňala, hlúposť;

či dokáže strava alebo doplnky ovplyvniť jej chuť;

prečo neradí vkladať si do pošvy nič, čo tam nepatrí, a na dlhé hodiny;

ako je to s opaľovaním intímnych partií;

či sa môžu z krému zväčšiť prsia;

čo môže spôsobiť natieranie sa vaginálnym sekrétom.

Cukríky, ktoré spravia z vagíny sladkú pochúťku

Kourtney Kardashian, ktorá je jednou zo sestier z hviezdneho klanu, sa iba nedávno rozhodla propagovať svoju novinku — cukríky, ktoré majú premeniť vagínu na „sladkú pochúťku“, opisovala. Dala tak jasne najavo, že ak vagína nechutí alebo nevonia ako cukrík, mali by ste s tým niečo urobiť.

Gynekologička Kamila Žižková vysvetľuje, že je úplne v poriadku, ak má aj zdravá vagína mierne kyslý zápach, súvisí to totiž s jej pH.

„Tvrdenie, že by sme sa mali usilovať o to, aby nám vagína alebo výtok voňali, je absurdné! Do určitej miery má na chuť a zápach vplyv životný štýl, ale v zmysle napríklad podpory mikrobiómu — bakteriálneho osídlenia. Pošva nie je sterilná, obsahuje množstvo mikroorganizmov, predovšetkým je jej súčasťou lactobacillus, ktorý štiepy cukry a produktom je kyselina mliečna,“ opisuje Žižková a zdôrazňuje práve slovo kyselina, ktorá vytvára kyslé prostredie.