Ľudia veria, že ich po smrti opäť oživia: Expert vysvetlil, koľko stojí kryonické zmrazenie a ako prebieha

Dokážete si predstaviť, že by po smrti vaše telo ležalo zmrazené niekde v boxe desiatky rokov? Množstvo ľudí zvolilo práve túto možnosť v nádeji, že raz, keď sa medicína dostatočne posunie, budú môcť opäť žiť.

Zmraziť sa chcú nechať stovky ľudí

Ako informuje web Interesting Engineering, Dennis Kowalski stojí na čele Kryonického inštitútu vo Wisconsine. Už teraz vie, že keď raz zomrie, chce sa nechať zamraziť, aj keď si na to musí pripraviť 28 000 dolárov (v prepočte takmer 25 700 eur). Inštitút udržiava v stave kryostázy viac ako 200 klientov.

Kowalski si myslí, že už o sto rokov pokročia technológie natoľko, že časť z nich bude možné z kryostázy prebrať. „Nikto však s istotou nevie, aká bude budúcnosť, to ani nie je možné. Avšak tým, že po smrti uchováte svoje telo, nemáte čo stratiť, môžete jedine získať,“ hovorí Kowalski.

Kryoniku aj dnes mnohí považujú za pseudovedu. Niektoré štúdie ale tvrdia, že za špecifických podmienok je ľudské tkanivá naozaj možné uchovať nielen na desaťročia, ale dokonca aj stáročia. Kryonické kliniky boli vybudované nielen v Amerike, postupne vznikajú po celom svete. Ľudia sú ochotní zaplatiť tisícky dolárov za to, aby bolo ich telo uchované po tom, čo lekár oficiálne prehlásil osobu za mŕtvu.

Pred 100 rokmi, keď niekomu zastalo srdce, bol to definitívny koniec. Odvtedy sa ale medicína posunula, vieme podávať prvú pomoc a už aj na verejnosti sa na mnohých miestach nachádzajú defibrilátory. Ktovie, kde bude medicína o ďalších sto rokov.

Ako to prebieha?

Mnohí sa preto zaoberajú otázkou, či byť legálne mŕtvy znamená naozaj byť nezvratne mŕtvy. Nielen Kowalski, ale aj jeho manželka a deti sa rozhodli po smrti podstúpiť proces kryonického zmrazenia. Celá rodina vidí budúcnosť optimisticky.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Rejuvenation Research, proces prezervácie tela sa začína okamžite po smrti. V rámci prvého kroku sa telo ochladí na 0 až 10 °C. Mechanicky sa zabezpečí cirkulácia a respirácia. V druhom kroku sa z tela odstráni krv a nahradí sa špeciálnym roztokom, ktorý sa v istom zmysle ponáša na nemrznúcu zmes.

Následne sa telo ochladí až na -120 °C. Ak sa podarí vynájsť technológie, vďaka ktorým by bolo možné človeka opäť oživiť, jeho telo bude postupne zohriate, roztok sa odstráni a napravia sa poškodené tkanivá. Následne bude možné pacienta z choroby, ktorá ho o život pripravila, vyliečiť a človek by mal byť schopný opäť sa zaradiť do života.