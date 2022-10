Hlavu oddelili od tela, chrbtica sa zlomila na 3 kusy: Prvé pokusy o kryogenické zmrazenie človeka dopadli katastrofálne

Nie každý je ochotný prijať fakt, že jedného dňa jednoducho každý opustí tento svet. Niektorí sa nechávajú zmraziť v nádeji, že sa v budúcnosti podarí nájsť spôsob, ako žiť nekonečne dlho. Prvé pokusy o kryogenické mrazenie sa odohrali už pred desiatkami rokov. Dopadlo to však katastrofálne.

Výsledky prvých pokusov o zmrazenie ľudí boli katastrofálne

V roku 1992 vedci publikovali v časopise Cryonics článok, ktorý do desivých detailov opisuje, ako prebiehali prvé pokusy o zmrazenie a neskoršie znovuoživenie ľudí. Cieľom článku bolo podľa portálu IFL Science poučiť sa z minulých chýb. Jedným z problémov, ktorému odborníci v kryonike čelia, sú napríklad kryštáliky ľadu, ktoré sa tvoria v bunkách. Tie bunky postupne zničia a už nie je možné ich zregenerovať. To znamená, že namiesto toho, aby sa človek prebudil v budúcnosti odpočinutý z ľadového spánku, stane sa z neho jednoducho len neživý cencúľ.

Už v roku 1984 mala spoločnosť Alcor zaoberajúca sa kryonikou príležitosť zblízka sa prizrieť škodám, ktoré môže napáchať zmrazenie tela. Telá boli v ľade už nejaký čas, neskôr sa však odborníci rozhodli, že oddelia hlavy. Dúfali totiž, že neskôr, keď sa podarí nájsť spôsob, ako udržať človeka pri živote naveky, podarí sa nájsť metódu, vďaka ktorej by bolo možné mozog presunúť do robotickej schránky alebo do organickej alternatívy. Kým hlava bola uchovaná na neskôr, zvyšok tela mohli slobodne skúmať a testovať.

Spočiatku sa zdalo, že až na pár prasklín ostáva po zmrazení telo relatívne nepoškodené. Ako sa však telo postupne roztápalo, vedci nachádzali viac a viac fraktúr. Orgány na tom boli dosť zle, pľúca jedného z pacientov sa takmer roztrhli. Poškodená bola aj miecha, aorta, pečeň, žalúdok, jednoducho takmer každý jeden orgán. O nič lepšie na tom neboli ani svaly.

Chrbtica sa zlomila na tri kusy

Počas toho, ako sa telo roztápalo, sa chrbtica zlomila na tri kusy. To všetko sa s telom dialo po tom, čo si vedci mysleli, že ho v chlade skladovali správnym spôsobom. Málokedy však ide vždy všetko podľa plánu. Nie je možné s úplnou zaručiť, že sa kapsula, v ktorej je telo uložené, nikdy nepokazí a človek tak ostane zmrazený desaťročia.

Toto je problém mnohých spoločností, ktoré sa venujú kryogenike. Nedokážu zabezpečiť dlhodobé plynulé fungovanie kapsúl alebo je to jednoducho príliš finančne náročné. Také prípady zvyčajne končia tak, že sa telo nechá roztopiť a následne sa pochová.

Článok popisuje aj prípad kalifornskej ženy, ktorej telo bolo zmrazené a údržbu kapsule financoval jej manžel. Kapsula sa ale poškodila po tom, čo niekto použil kladivo na odstránenie námrazy, aby bolo možné nadvihnúť veko. Na chvíľu telo ženy obložili ľadom, v tom čase však už bola v príliš pokročilom štádiu rozkladu a rodina sa ju napokon rozhodla pochovať. Musela sa vzdať nádeje, že ženu ešte niekedy v budúcnosti zázraky medicíny oživia.

Napriek tomu, že dnes už lekári dokážu všeličo, ľuďom neostáva nič iné, len zmieriť sa s faktom, že smrť zatiaľ „vyliečiť“ nevedia.