Ľudia v MHD cestujú postojačky, niektoré školy museli zatvoriť. Nepríjemný hmyz zamoril Francúzsko, môže sa šíriť ďalej

O plošticiach, ktoré zamorili Paríž, sme písali pred týždňom a vyzerá to tak, že situácia sa vôbec nezlepšila. Práve naopak, stále sa zhoršuje a nepríjemný hmyz sa vo zvýšenej miere vyskytuje v ďalších väčších francúzskych mestách. Na inváziu sa chystá aj Londýn.

Ploštice v Paríži sa nachádzajú už azda všade. Tv Noviny, s odvolaním sa na Independent, píšu, že ľudia v metre radšej stoja, akoby si mali sadnúť na voľné sedačky. Tie radšej nevyužijú, keďže by si tak mohli doniesť domov ploštice. Na sociálnych sieťach pritom zdieľajú videá, kde všade ploštice uvideli.

🪳 Plusieurs témoins indiquent avoir vu des punaises de lit dans le métro de Lille pic.twitter.com/65S056Yxer — DIRECT LILLE (@directlille) October 8, 2023

France24 uvádza, že v Marseille a pri Lyone museli kvôli invázii ploštíc zatvoriť dve školy.

Briti sa obávajú rozšírenia

Hlavné mesto Anglicka sa pripravuje na inváziu. Hmyz sa môže dostať do Anglicka vďaka vlakovej či autobusovej doprave a lodnej doprave cez Lamanšský prieliv, no keďže ploštice sa mali vyskytnúť aj na známom parížskom letisku Charlesa de Gaullea, tak riziko, že si ich niekto prinesie aj do vzdialenejších destinácií, je pomerne významné.

Londýn sa snaží ubezpečiť občanov, že majú situáciu pod kontrolou a dopravcovia uvádzajú, že svoje prostriedky verejnej dopravy udržujú čisté, a tak sa snažia zabrániť rozšíreniu ploštíc. No je možné, že to stačiť nebude.

Ploštice sú všade

Nepríjemný štípajúci hmyz sa nachádza v podstate v každom väčšom meste. Je bežný v bytoch so zníženým hygienickým štandardom, no je prítomný aj v hoteloch či ubytovniach, teda tam, kde sa za krátku dobu vyskytne viacero ľudí.

Ploštice sú aktívne v noci, kedy hľadajú svojho hostiteľa. Vyliezajú zo svojich úkrytov v rôznych škárach bytov a zákutí a následne z obete počas spánku sajú krv. Výsledkom sú nepríjemné štípance. Ľudia si ich často donesú nevedomky domov z ciest, napríklad v batožine.

Rozmerovo ide o drobné, asi polcentimetrové chrobáky hnedej až červenej farby. Sú odolné, dokážu prežiť aj rok bez potravy a kvôli svojim malým rozmerom sa vedia dobre skryť. V prípade zamorenia príbytku je najlepšie si prizvať odborníka, ktorý má z ich likvidáciou skúsenosti.