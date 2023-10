V Bratislave v utajení nakrútili nový film o Hitlerovi. V Nemecku sa proti nemu búria, obávajú sa tejto veci

Tvorcovia filmu zobrazujúceho dianie v období Tretej ríše boli nútení nakrúcať film o Hitlerovi v Bratislave. Nemecko ho totiž odmietlo podporiť a bolo zamietnuté aj financovanie z verejných zdrojov.

Museli ho nakrúcať v utajení

Ako informuje The Guardian, nemeckí tvorcovia pripravovaného veľkofilmu o Hitlerovi ho museli nakrúcať v utajení, pretože v Nemecku sa bránia proti drámam, v ktorých je Hitler v centre pozornosti. Obávajú sa, že sa diváci začnú stotožňovať s hlavným hrdinom. Film s názvom Führer und Verführer (Vodca a demagóg) bol v Nemecku odmietnutý, zamietnuté bolo aj financovanie z verejných zdrojov. Namiesto toho sa nakrúcal v Bratislave.

V snahe o presnosť bol za historického poradcu pri natáčaní filmu vymenovaný Thomas Weber, profesor histórie na Aberdeenskej univerzite a medzinárodne uznávaný akademik. Vyjadril pochopiteľné obavy z poľudšťovania demagógov zodpovedných za jednu z najtemnejších kapitol ľudských dejín. „Z tohto dôvodu takmer neexistujú filmy o Goebbelsovi, Hitlerovi a ďalších demagógoch, v ktorých by neboli obsadení ako komické postavy, alebo by sa neobjavovali len ako vedľajšie postavy vo vedľajších úlohách,“ vyjadril sa Weber.

Napríklad dráma Downfall (Pád Tretej ríše) z roku 2004 sa zamerala len na krátky výsek Hitlerovho života, na jeho posledné dni. Filmová a televízna produkcia ale podľa Webera musí upustiť od dlhodobej, hoci úplne pochopiteľnej neochoty upriamiť pozornosť na Hitlera, Mussoliniho, Goebbelsa či Stalina. „Strhnúť masky a vidieť ich takých, akí skutočne boli a ako dokázali uspieť, môžeme len vtedy, ak ich umiestnime do centra diania vo filme,“ myslí si profesor.

Preživší boli na predpremiére šokovaní

Dodáva, že tvorcovia väčšiny dokumentárnych filmov o Tretej ríši majú tendenciu používať propagandistický materiál vyrobený nacistami. Tým nevedomky reprodukujú Goebbelsovu propagandu. Nový film sa zameriava na informačnú vojnu, v ktorej Goebbels, pravdepodobne najväčší manipulátor más v dejinách a otec falošných správ, vytváral obrazy mávajúcich davov s vlajkami a antisemitské filmy, ktoré pripravovali ľudí na masové vyvražďovanie Židov.

Film by sa mal dostať do kín budúci rok. Režisérom filmu je Joachim Lang, ktorý povedal: „Film ukazuje páchateľov ako ľudské bytosti so všetkými atribútmi zla. Umožňuje priblížiť sa k postavám a ich mravnej skazenosti. Ak sú takíto zločinci filmovo zobrazovaní len ako jednorozmerné okrajové postavy alebo dokonca ako kričiaci šašovia, nemôžeme ich pochopiť, ani ich činy. Nemôžeme z toho vyvodiť ani žiadne ponaučenie pre súčasnosť.“

Po predpremiérovom premietaní boli preživší holokaustu šokovaní. Jedna z nich niekoľko minút mlčala. Potom režiséra objala a povedala mu, že si želá, aby takýto film vznikol pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi, aby zastavil vzostup radikálnych pravicových populistických skupín.