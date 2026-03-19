Ľudia šetria, politici si majú prilepšiť: Hlas prichádza s návrhom, ministrom sa zrejme páčiť nebude

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor/Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Ministrom mali stúpnuť príjmy.

Koaličná strana Hlas-SD navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie v tomto zmysle sa chystá predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí.

Počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš. Reagoval tak na opakovanú otázku, ktorú predložili viaceré opozičné poslankyne na viacerých členov vlády: „Pán minister, považujete zvýšenie vašich paušálnych náhrad počas konsolidácie za morálne a plánujete sa ich vzdať?“

Návrh má smerovať na vládu

„Nepovažujem to za správne, a preto strana Hlas-SD predloží na rokovanie vlády uznesenie o zmrazení paušálnych náhrad. Nesledujem tú tému podrobne, ale pokiaľ mám správne informácie, zvýšené paušálne náhrady by sa mali prejaviť v aprílovom príjme. Ak je to tak, tak je ešte chvíľu čas. V každom prípade strana Hlas-SD v zmysle politických dohôd vo vládnej koalícii bude navrhovať na rokovaní vlády zmrazenie paušálnych náhrad,“ vyhlásil Tomáš.

Podobne sa vyjadril aj ďalší z podpredsedov Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker. „Vôbec nič sa neudialo, pretože ešte nedošlo k ničomu. My sme povedali, keď k tomu dôjde, keď bude jasné, ako bude vyzerať aj priemerná mzda v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíjajú tieto veci, budeme konať,“ zdôraznil.

Kaliňák hovorí o nižších príjmoch ministrov

Podpredseda vlády a koaličného Smeru-SD Robert Kaliňák vo svojom vystúpení počas Hodiny otázok označil tvrdenia, že sa tento rok zvyšujú príjmy členov vlády, za klamstvo. Pripomenul, že samotné platy ministrov sú zmrazené. Paušálne náhrady sa síce zvyšujú v dôsledku rastu priemernej mzdy na Slovensku, zároveň však došlo v rámci konsolidácie k výraznému nárastu zdanenia vyšších príjmov.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Ministri sú zdaňovaní výrazne viac ako bežní občania, práve preto, že patria do vyššej príjmovej skupiny. A preto, keď sa dnes ktokoľvek z ministrov pozrie na svoju výplatnú pásku vie, že v zásade od 300 do 400 eur mal ten plat už medzičasom upravený nižšie. To znamená, aj keby o 300 eur stúpli samotné náhrady, tak jeho príjem je v konečnom dôsledku menší ako minulý rok. A tak tá otázka, či by ste nechceli mať zamrazené platy aj tento rok, je odpovedaná áno. Dokonca bude menší,“ argumentoval Kaliňák.

Odpovedal tak na otázku za neprítomného premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorú položila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko – Za ľudí): „Pán premiér, pokladáte za normálne, že v čase konsolidácie a zdierania ľudí sa zvýšia platy ministrom o cca 300 eur a vám o 400 eur? Necítite potrebu byť aspoň trochu solidárni s ľuďmi?“

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

