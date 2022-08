Ľudia hovoria o majstrovskom diele, naskakujú im zimomriavky: Seriálového Pána prsteňov uvidíme už o niekoľko dní

Fanúšikovia sveta Pána prsteňov sa už čoskoro dočkajú miliónového seriálového projektu s názvom The Lord of the Rings: The Rings of Power. Pred niekoľkými hodinami uverejnila platforma Amazon Prime finálny trailer, ktorý v divákoch vyvolal natoľko intenzívny pocity, až im naskakujú zimomriavky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Či veríte alebo nie, seriál uzrie svetlo sveta takmer 20 rokov po uzavretí trilógie Pána prsteňov. The Lord of the Rings: The Rings of Power a bude časovo zasadený do obdobia tisíc rokov pred ňou. Ocitneme sa teda v úplne inej Stredozemi, než ju poznáme a podľa slov tvorcov uvidíme samostatný príbeh.

Najdrahší televízny projekt a je to vidieť

So svojím vysokým rozpočtom sa seriál stal najdrahším televíznym projektom vôbec, a preto je pochopiteľné, že majú diváci od neho veľké očakávania. Ako ukazuje nový trailer, po vizuálnej stránke pôjde o mimoriadny zážitok.

Komentáre pod trailerom jasne dokazujú, že ľudia sú nadšení. Nechýbajú reakcie, podľa ktorých pôjde o majstrovské dielo, ďalší priznávajú, že im pri niektorých scénach dokonca naskočili zimomriavky.

Už o niekoľko dní

Streamovacia služba Amazon Prime naplánovala premiéru tohto veľkolepého projektu na 2. septembra, kedy uvedie rovno dve epizódy.

Ďalšie budú dávkované postupne, teda v týždennej periodicite. Teraz si už pozrite trailer, ktorý nepochybne odzrkadľuje obrovskú sumu tohto projektu, ktorá bola do neho vrazená.