Divákov vystrašil desivý vzhľad orkov: Pán prsteňov za 715 miliónov má šokujúco nízke hodnotenia. Vraj kvôli trollom

Ubehlo len pár dní od premiéry prvých častí najdrahšieho seriálu vôbec a Amazon musel pristúpiť k ráznemu kroku. Unilad vysvetľuje, že v dôsledku žalostne biednych diváckych hodnotení streamovacia platforma prišla s podozrením, že ide o snahu znížiť popularitu seriálu. Na druhej strane, Twitter zaplavili reakcie nadšených divákov, ktorí hovoria, že nový vzhľad orkov je skutočne desivý, píše LAD Bible.

Prvé dve časti seriálu The Lord of the Rings: The Rings of Power uzreli svetlo sveta druhý septembrový deň prostredníctvom služby Amazon Prime Video. Iba pripomeňme, že výrobná cena tohto seriálu bola obrovských 715 miliónov dolárov, hovoria údaje Wall Street Journal. Keď sa teda začali objavovať negatívne recenzie divákov, mnohí zostali nepríjemne zaskočení. Najmä preto, že kritici majú iný názor.

Dôvodom negatívnych recenzií majú byť trollovia

Amazon vysvetlil, že na 72 hodín pozastavil pridávanie hodnotení na seriál. Očakáva, že sa vďaka tomu zbaví „trollov“ a naopak, do popredia sa dostanú skutočne úprimné recenzie ľudí.

Divákov vydesili orkovia

Ak ste novinku ešte nevideli, nemusíte sa báť, nič podstatné z deja vám neprezradíme. Skôr sa povenujeme reakciám ľudí na Twitteri, ktorých vydesil vzhľad orkov.

LAD Bible cituje vyjadrenie jedného z divákov, ktorý zostal z ich desivého výzoru skutočne príjemne prekvapený. „Práve som dopozeral seriál a teraz sa bojím orkov. Jeden z nich ma skutočne vystrašil,“ napísal na sociálnej sieti.

„Orkovia sú v tomto seriáli skutočne strašidelní a to je skvelé,“ konštatuje ďalší. Jedno je teda isté, napriek negatívnym recenziám, minimálne orkovia žnú úspech.

Takmer miliardový projekt a prekvapivo nízke hodnotenia

Ako seriálová novinka medzi divákmi obstojí, zatiaľ nie je úplne jasné. Jednotný názor po zhliadnutí prvých dvoch epizód nemajú ani slovenskí a českí diváci.

Na databáze ČSFD novému Pánovi prsteňov svieti hodnotenie 67 % a kým mu niektorí dávajú 4 alebo 5 hviezdičiek, ďalší diváci odkliknú iba jednu. Podobne to vyzerá aj na databáze IMDb, kde The Rings of Power zatiaľ dostal hodnotenie iba 6,6/10.

Prvá séria seriálu bude celkovo pozostávať z ôsmych častí a za jej vznikom stoja tvorcovia Patrick McKay a John D. Payne.