Seriálový Pán prsteňov dostal prvý oficiálny trailer. Miliardový projekt Amazonu príde na obrazovky koncom leta

S úvodom nového kalendárneho týždňa uzrel svetlo sveta aj trailer na očakávaný seriál Pán prsteňov: Prstene moci. Projekt z dielne spoločnosti Amazona by sa mal začať vysielať už v septembri 2022.

Trilógia Pána prsteňov (The Lord of the Rings) je absolútnym celosvetovým hitom, pričom Amazon teraz prináša úplne nový seriál, ktorý fanúšikov tohto fantasy ešte výraznejšie vtiahne do sveta mágie a dobrodružstiev. Ako uvádza portál LAD Bible, celý projekt stál až 1 miliardu dolárov.

Príbeh tohto pripravovaného megaprojektu bude časovo zasadený pred filmové trilógie do Druhého veku Stredozeme. Konkrétne obdobie zatiaľ tvorcovia neprezradili.

„Prstene moci spájajú všetky hlavné príbehy Druhého veku Stredozeme: kovanie prsteňov, vzostup temného pána Saurona, epický príbeh Númenor a aj Poslednú alianciu elfov a ľudí,“ uviedli hlavní showrunneri seriálu J. D. Payne a Patrick McKay.

Premiéra už v septembri

Fanúšikovia kultovky Pán prsteňov už tieto zvesti istotne začuli. Ak sa ale medzi nimi nájdu ešte takí, ktorí nie, tak by ste mali vedieť, že dlho očakávaná seriálová novinka zo sveta Stredozeme dorazí na streamovaciu platformu Amazon Prime už 2. septembra 2022, uviedli sme aj v nedávnom článku o tomto seriálovom superhite.

Amazon kúpil televízne práva na Pána prsteňov ešte v roku 2017 za 250 miliónov dolárov. Prvá séria bude mať osem dielov a vznikala primárne na Novom Zélande, kde sa predtým natáčal aj filmový Pán prsteňov či trilógia Hobbit. Pokiaľ sa do vydania nestane nič nezvyčajné, Pán prsteňov: Prstene moci od Amazon Prime bude najdrahším seriálom, aký bol kedy nakrútený.