Nový trailer k veľkolepému seriálovému Pánovi prsteňov vám vyrazí dych: Miliardový projekt uvidíme už čoskoro

Ak ste milovníkmi trilógie Pána prsteňov (The Lord of the Rings) alebo ak máte radi fantasy príbehy, už čoskoro si môžete vychutnať veľkolepú novinku. V septembri totiž uzrie svetlo sveta seriálový prequel s názvom The Lord of the Rings: The Rings of Power v hodnote 1 miliardy dolárov. Upozorňujeme, že z nového kompletného traileru, ktorý bol vypustený iba pred niekoľkými hodinami, naskakujú zimomriavky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako uvádza The Guardian, na seriál The Rings of Power sa môžete tešiť už v septembri. Jeho príbeh sa bude časovo odohrávať tisíce rokov pred filmami vychádzajúcich z Tolkienovej predlohy – či už Hobit alebo samotný Pán prsteňov. Snáď ani nemusíme dodávať, že v seriálovom svete ide o výnimočný počin, ktorý nemá obdoby.

Čo zatiaľ o seriáli vieme

Prvá séria bude pozostávať z ôsmych častí a za jej vznikom stoja tvorcovia Patrick McKay a John D. Payne. „Začíname dobou relatívneho mieru a sledujeme spoločenstvo postáv, ktoré čelia znovuobjaveniu zla v Stredozemi. Od najtemnejších hlbín cez majestátne lesy, dychberúce ostrovné kráľovstvo, až po najvzdialenejšie kúty mapy, stvoria tieto kráľovstvá a postavy dedičstvo, ktoré prežíva ešte dlho po ich odchode,“ uvádza oficiálny text distribútora.

Streamovacia služba Amazon Prime naplánovala premiéru tohto veľkolepého projektu na 2. septembra. Epizódy nebudú sprístupnené všetky naraz, ale aby sa mali diváci na čo tešiť, budú im dávkované pravidelne, raz za týždeň. Teraz si už pozrite trailer, ktorý nepochybne odzrkadľuje obrovskú sumu tohto projektu, ktorá bola do neho vrazená.