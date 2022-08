Sú hlúpe, nie vtipné: 10 vecí, ktoré v sitkome Dva a pol chlapa nedávajú žiaden zmysel a možno ste ich prehliadli

Seriál Dva a pol chlapa patrí medzi najobľúbnejšie sitkomy. Stále sa pravidelne objavuje aj na slovenských obrazovkách a pravdepodobne ho mnohí z vás veľmi dobre poznajú. Pozreli sme sa naň detailnejšie a zozbierali z webov Screenrant a We Choice Blogger 10 vecí, ktoré vlastne nedávajú zmysel, no napriek tomu ich tvorcovia použili a mnohí diváci prehliadli alebo jednoducho odignorovali. Tým, samozrejme, nemáme na mysli samotný koniec, ktorý rozprúdil krv v žilách mnohým ľuďom pred televíznymi obrazovkami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Alan je príliš chudobný

Postava Alana Harpera bola zložená práve na tom, že mala podstatne menej financií než jeho brat Charlie. V podstate kvôli tomu s ním začal aj bývať a priživovať sa na cudzom živote. To isté platilo, keď Charlieho vystriedal Walden. Celkom to ale nedáva zmysel. Alan predsa pracoval ako chiropraktik v Malibu. Portál Screenrant vysvetlil, s odvolaním na platovú kalkulačku Salary, že priemerný ročný príjem takéhoto chiropraktika by mal byť aktuálne takmer 158-tisíc dolárov ročne. Aj keď táto suma za posledné roky narástla, niekoľko tisíc by si na svoj účet mal mesačne pripísať aj v čase vzniku seriálu. To ale vôbec nesedí k tomu, ako bol vykreslený.

A Charlie zas veľmi bohatý

Materiálne zabezpečenie celkom nesedí ani pri Charliem. Jeho prácou je vymýšľanie zneliek, čím sa síce dá zarobiť, nie však až tak, ako to bolo v jeho prípade prezentované. Cena jedného môže byť niekoľko tisíc, no aby si mohol dovoliť zaplatiť luxus, v ktorom žije, musel by pracovať nepretržite. A pravdepodobne by mu to aj tak nestačilo.

Alimenty, ktoré Alan platil, boli nezmyselné

Jedným z dôvodov, prečo nemal Alan dostatok peňazí na uživenie seba samého boli vysoké alimenty, ktoré musel Judith na Jakea platiť. We Choice Blogger uvádza, že jej dával až 4-tisíc dolárov mesačne. Teraz sa vráťme späť k prvému bodu. Ako vieme, Alan bol chudobný a nezarábal tak, ako by chiropraktik v USA zarábať mal. Takže táto vysoká suma za alimenty nedáva zmysel a Alan mal v prvom rade bojovať za zníženie výšky výživného.

Tie isté herečky sme videli v rôznych úlohách

V sitkome Dva a pol chlapa sa za roky jeho vysielania vystriedalo množstvo hosťujúcich hercov, ale objavili sa aj cameo role slávnych osobností. Pri tom množstve nových tvárí, ktoré prichádzali a odchádzali, vám možno uniklo, že niektoré tváre sa objavili viackrát a vždy v inej úlohe. Najčastejšie sa ako príklad spomína herečka Jennifer Bini Taylor, ktorá stvárnila Chelsea. Zachytili ste však, že sa v seriáli objavila už predtým, ale ako niekto iný?

Ignorujú, že Rose má problém

Jednou z najproblematickejších postáv bola nepochybne Rose, ktorá sa napokon postarala aj o neočakávaný a veľmi zlý zvrat pred koncom seriálu. Počas jeho trvania sa ale nevenovalo dostatok pozornosti tomu, aká Rose naozaj je a že s ňou niečo nie je v poriadku. Ignorovalo sa jej správanie, a to aj v tých najvyhrotenejších momentoch. Po Charlieho „smrti“ na začiatku 9. série dokonca priznala, že je za jeho zlikvidovaním ona, no nikto to neberie vážne a jednoducho sa tento detail odignoruje.

Charlie

Väčšinou platí, že hlavné postavy v kinematografii prejdú zmenou a čo sa týka ich zlých alebo problémových vlastností si uvedomia, že niečo nie je správne. Ešte viac je to pravidlom, ak ide o Hollywood, ktorý pretláča happy end. Charlie sa ale nezmenil a od začiatku až do svojho konca bol taký istý.

Jeho novoobjavená dcéra

Screenrant v článku o veciach, ktoré na postave Charlieho nedávajú zmysel, spomína aj jeho dcéru, ktorá sa zrazu v sitkome objavila a jej jedinou úlohou bolo iba ukázať to, že je taká istá ako jej otec. A podobne ako prišla, tak sa aj vyparila.

Manželstvo Alana a Waldena

Od momentu, kedy Walden vystriedal Charlieho, sa odohralo ešte viac nezmyselných vecí. Tvorcovia seriál neustále naťahovali, a tak sme mali možnosť vidieť skutočne hlúpe momenty. Jedným z nich bolo manželstvo Waldena a Alana, nehovoriac o ich adoptívnom synovi, ktorý po niekoľkých častiach zrazu zmizol.

Charlieho pomsta Waldenovi

Čím viac sa seriál blížil ku koncu, tým to išlo s ním viac dolu vodou. K tomu prispela aj zápletka medzi Charliem a Waldenom. Ako ste mohli vidieť, Charlie sa chcel v závere Waldenovi pomstiť. To ale predsa nedávalo žiaden zmysel. Walden Charliemu predsa nikdy neublížil.

Koniec

No a prejdime k samotnému záveru, ktorý mnohých ľudí nepríjemne prekvapil, a to aj napriek tomu, že po predchádzajúcich častiach a sériách pravdepodobne veľké očakávania nemali. Pripomeňme si ho – zistili sme, že Charlie bol posledné roky držaný Rose proti svojej vôli a napokon ho zabil padajúci klavír. Tvorcovia v rozhovore pre Entertainment Weekly vysvetlili, že im to prišlo ako vtipné zakončenie sitkomu. Diváci to ale videli podstatne odlišne.