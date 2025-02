Lietadlo známeho speváka havarovalo: Zrazilo sa s iným strojom. Jeden človek zomrel a dvaja sú ťažko zranení

Najmenej jedna osoba zahynula a ďalšie štyri utrpeli zranenia pri zrážke dvoch súkromných lietadiel, ku ktorej došlo v pondelok na letisku Scottsdale v americkom štáte Arizona. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Lietadlo Learjet 35A vlastnené spevákom Vinceom Neilom zo skupiny Mötley Crüe pristávalo na letisku, následne zišlo z dráhy a zrazilo sa s iným zaparkovaným lietadlom Gulfstream 200.

Podľa úradov sa ukázalo, že zlyhal primárny podvozok pristávajúceho lietadla, čo viedlo k zrážke. V Neilovom lietadle boli dvaja piloti a dvaja cestujúci, spevák na palube nebol. Jedna osoba bola v zaparkovanom lietadle.

A plane owned by Mötley Crüe singer Vince Neil collided with actor Vince Vaughn’s parked jet at Scottsdale Airport in Arizona, leaving at least one person dead and four others injured, officials confirm. pic.twitter.com/5sM3cs5QXH

