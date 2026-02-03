Ľadové medvede sa začali správať zvláštne: Nečakaný fenomén ovplyvnil ekosystém, môže to byť ešte horšie

Polárne medvede v Nórsku sa s klimatickými zmenami vyrovnali. Aj keď je ľadu menej, žijú si lepšie.

Nórske polárne medvede z arktického súostrovia Svalbard prekvapili vedcov. Napriek tomu, že tu za posledné desaťročia prudko ubúda morský ľad pre klimatické zmeny, medvede sa od začiatku 90. rokov stali tučnejšími a celkovo zdravšími.

Podľa odborníkov sa medvede prispôsobili úbytku ľadu tým, že častejšie lovia na súši. Medzi ich novú korisť patria napríklad soby či mrože. „Čím tučnejší je medveď, tým lepšie je na tom zdravotne,“ vysvetlil hlavný vedec Dr. Jon Aars z Nórskeho polárneho inštitútu pre portál BBC.

Vedci medzi rokmi 1992 a 2019 v štúdii publikovanej pre magazín Science Report sledovali 770 dospelých medveďov na súostroví a zistili, že ich hmotnosť sa výrazne zvýšila. Zdá sa teda, že medvede sa s úbytkom ľadu vyrovnali po svojom.

Lov je ľahší vďaka menšiemu priestoru

Nárast populácie mrožov, ktoré sú v Nórsku chránené už od 50. rokov, poskytuje medveďom nový zdroj tuku a energie. Okrem toho sa menšie oblasti ľadu stávajú miestom, kde sa mrože a tulene zhromažďujú vo väčšom počte, takže pre medvede je lov efektívnejší.

Autori štúdie však podľa portálu Nature Asia predpokladajú, že ďalší úbytok morského ľadu by mohol mať negatívny vplyv na populáciu medveďov na Svalbarde, pretože by museli prejsť väčšie vzdialenosti za korisťou. Podobný jav už bol zaznamenaný pri iných populáciách polárnych medveďov, napríklad v Kanade.

Všetko závisí od lokality

Výsledky štúdie boli obzvlášť prekvapivé, pretože predchádzajúci výskum ukázal, že prežitie medveďov v iných oblastiach, najmä v západnej časti Hudsonovho zálivu a v južnej časti Beaufortovho mora v kanadskej Arktíde, klesá, keď je menej morského ľadu.

Odborníci teda upozorňujú, že porovnávanie populácií, ktoré zápasia o prežitie, s tými prosperujúcimi, nie je príliš užitočné. „Každá subpopulácia medveďov je úplne iná,“ ozrejmila Alice Godden, pracovníčka z University of East Anglia pre portál National Geographic. „Je potrebné všetko vnímať v kontexte ich lokálneho prostredia,“ dodala.

Naznačuje to teda, že zmeny klímy zasahujú celý ekosystém, napriek rozdielom v jednotlivých populáciách. Dôsledky topenia ľadovcov môžu výrazne zmeniť to, ako bude ekosystém vyzerať v budúcnosti.

Vedci zároveň zdôrazňujú, že je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné lepšie pochopiť, ako sa rôzne populácie medveďov prispôsobia otepľujúcej sa Arktíde.

