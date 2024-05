La Niña sa už čoskoro vynorí, prebúdza sa. Jej vplyv sa onedlho rozšíri, toto môže urobiť s počasím

Fenomén La Niña už vzniká pod hladinou oceána. Jeho účinky by sme mali pocítiť o niekoľko týždňov či mesiacov, informuje iMeteo.

Práve pod hladinou oceána väčšinou začína posun z fázy teplého El Niña do chladnej La Niñi. Podľa najnovšej analýzy teplôt podpovrchového oceánu v tropickom Pacifiku už stúpa na povrch studená anomália. La Niña je teda pripravená vynoriť sa, oceány sú v narušenom stave.

Nejaký čas však ešte potrvá, kým atmosféra na zmeny zareaguje. Tohtoročné leto teda bude ovplyvnené prechodom jedného obdobia do druhého. Vplyv La Niña sa počas leta rýchlo rozšíri, v Európe však budú účinky tohto ešte veľmi malé, výraznejšie zmeny treba očakávať až na jeseň a v zime.

La Niña prinesie do veľkej časti strednej a západnej Európy nižšie teploty, v pevninskej Európe by malo byť počas zimy menej zrážok, viac ich bude na juhu a v častiach severu. Jeseň bude mierne chladnejšia a suchšia, účinky fenoménu sa však môžu dostaviť aj na konci leta, no tieto zistenia sú založené na minulých udalostiach a môže to byť všetko inak.