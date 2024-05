Očná buľva mu trčala z tváre. Herec Jeremy Renner porozprával o hrozivej nehode, zlý deň už nezažije do konca života

Ako sme vás ešte začiatkom minulého roka informovali, herec Jeremy Renner sa v januári 2023 vážne zranil pri odhŕňaní snehu. Nešťastná nehoda sa stala na jeho ranči v pohorí Sierra Nevada, prešiel ho snežný pluh. S odstupom času teraz o nej porozprával v talkshow Jimmyho Fallona.

Herec odbehol pomôcť svojmu synovcovi dostať nákladné auto zo zasnežených podmienok. No na snežnom pluhu nezatiahol bezpečnostnú brzdu, stroj sa po chvíli začal šmýkať smerom k obom mužom. Renner ho chcel zastaviť, no skončil pod jeho pásmi. Herec mal po nehode 38 zlomených kostí, poškodené pľúca aj prepichnutú pečeň od roztriešteného rebra.

„Polovica mojej tváre je kovová. Celá pravá strana môjho chrbta je kovová,“ povedal herec v show známeho moderátora s tým, že mu vyskočila aj jedna očná buľva, s ktorou zrazu videl na druhú, informuje Business Insider. V tom momente si uvedomil, že nemôže spanikáriť, inak neprežije. Pozrel sa aj na svoje nohy, ktoré mal vykrútené, no vedel, že sa najskôr musí postarať o to, aby dokázal dýchať, informuje The Wrap.

Rennerovi nehoda zmenila v istom smere život, po vážnych zraneniach má pozitívnejší pohľad na svet. „Nebudem mať zlý deň do konca života,“ povedal. Na otázku Fallona, ​​či už je jeho zdravotný stav opäť stopercentný, odpovedal: „Očakávam, že možno do konca roka bude tak na 150 percent.“