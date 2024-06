Pozornému oku diváka neunikli ďalšie chyby v seriáli Dunaj, k vašim službám. Úplne poplietli časovú následnosť

Chýb v seriáli stále pribúda a všíma si ich stále viac divákov. Tentoraz si všimli tri ďalšie, pričom jedna z nich je naozaj kľúčová.

Dobový seriál Dunaj, k vašim službám práve teraz vysiela posledné epizódy šiestej série. Hoci by sa dalo očakávať, že po toľkých epizódach sa budú tvorcovia seriálu chybám úspešne vyhýbať, nie je to tak. Najnovšie sa navyše dopustili zásadnej chyby, ktorá narúša časovú následnosť a vyvoláva tak zmätok.

Nesprávny dátum

Albertovi z Berlína prišiel list a hoci už z jeho výrazu bolo zrejmé, že neveští nič dobré, neskôr sa ukázalo, že musí narukovať. To však diváci zistili až z ďalších scén, keďže list bol v nemčine. Napriek tomu, že mu väčšina nerozumela, si však diváci v liste všimli dôležitý detail – chybný rok.

„Neviem, kto píše tie dokumenty, že si nevedia dávať pozor na dátumy a seknú sa o celý jeden rok,“ vyjadrila sa k tejto chybe jedna diváčka. Ďalšia sa hneď pridala a humorne poznamenala: „Keď sa Vilma dozvie, čo sa v liste píše, možno si všimne dátum, kedy bol napísaný a povie, že je to už premlčané.“

V liste je totiž uvedený rok 1941. Ak by bol správny, sled udalostí v seriáli by nesedel. Piata séria totiž začala s dejom na jeseň roku 1941. Je preto nelogické, aby Albert dostal povolávací rozkaz s dátumom marec 1941. Navyše tomu nasvedčujú aj posledné epizódy. „Už keď robili počty Židov, bolo mi jasné, že je rok 1942 a jar, už kvitli pomaly stromy. Vtedy začínali deportácie…“ okomentovala to diváčka, ktorá si spojila súvislosti.

Deti sa niekam vytratili