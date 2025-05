Kristína Svarinská má plné zuby jednej veci. Prekáža jej, ako ju ľudia vnímajú a čo riešia namiesto jej hereckého výkonu

Aj keď si obľúbená herečka užíva herectvo, to isté sa nedá úplne povedať o bulvári, ktorý sleduje jej život. Na jednej strane ráta so zvýšeným záujmom zo strany médií, keďže súčasťou jej kariéry je verejné vystupovanie pred televíznymi divákmi a širokou masou ľudí, no na druhej nerozumie spôsobu, akým bulvár pracuje. Komenty smerujúce k jej súkromiu celkom zvláda, ale je jedna vec, pre ktorú dokáže poriadne vypeniť.

Známa umelkyňa Kristína Svarinská, ktorá hviezdi v Dunaji, k vašim službám, si všíma, ako sa novinári predháňajú v tom, čo zaujímavé zistia z jej osobného života. Ako povedala v Closer Talks Offline, aj keď sme na Slovensku v rámci bulváru jemnejší než v zahraničí, niektorým médiám rozhovory veľmi rada nedáva. „Zároveň v dnešných časoch sociálnych sietí stráca bulvár výpovednú hodnotu. Jediné, čo robia, je, že „screenshotujú“ instagramové „storky“ a urobia z toho článok. Neviem, či by mali za to dostávať plat,“ prezradila herečka, podľa ktorej by takýto „copy paste“ mohli robiť všetci.

Začalo ju to otravovať

Zároveň nechápe, prečo by niekoho malo zaujímať, s kým žije, čo raňajkuje a kedy chodí späť. Bulvár je niekedy drsný a pýta sa aj na také veci, pri ktorých Kristíne očividne ostáva rozum stáť. Dvojnásobne to platí v prípade jednej veci, pre ktorú sú predovšetkým ženy v šoubiznise vo veľkom prepierané. Ľudia ich totiž často posudzujú podľa vzhľadu, pričom ich výkon je až na ďalšej priečke.

„Deje sa to všade na svete. Niekedy sa tieto pravidlá nastavili v spoločnosti a ľudia sa o ne stále opierajú,“ vyjadrila sa k tomu Kristína, ktorá sa doteraz stretáva s tým, že ľudia riešia, ako vyzerá.

„Netvrdím, že ženy nie sú rady, keď dostanú kompliment, aké sú pekné. No ja som sa v jednom bode dostala do štádia, keď ma to začalo otravovať,“ priznala herečka, ktorej bola poznámka o jej výzore povedaná skôr ako herecký výkon. „Taká si bola pekná, tak ti to svedčí. Zostala som tam stáť zaseknutá a hovorila som si, či je to to jediné, čo si z toho človek odniesol a aký zmysel potom mala moja práca,“ ozrejmila.

Ako ďalej pokračovala, začalo ju hnevať, koľko pozornosti sa venuje výzoru. „Akoby to bola jediná hodnota, ktorou človek disponuje, a ktorú môže odovzdať svetu. Určite sa to deje aj mojim mužským kolegom, no v menšej forme. Nikto ich nepranieruje za to, že majú „krivé mihalnice“,“ poznamenala herečka a potvrdila, že v snahe vyhovieť spoločenským normám pociťuje tlak.

Je to mätúce