Krajina chce za vyše 30 miliárd zmeniť prázdny pozemok na objekt pre 135-tisíc ľudí

štadión plocha

Ilustračná reprofoto: Google Maps

Michaela Olexová
Zatiaľ najväčším štadiónom na našej planéte je veľkolepý Naredra Modi Stadium. Nachádza sa v indickom meste Ahmadábád.

Tento obrovský športový areál pojme približne 132-tisíc divákov a má 114 600 miest na sedenie, vďaka čomu je dnes najväčším štadiónom na svete podľa kapacity.

Za ním nasleduje Rungrado 1st of May Stadium v severokórejskom meste Pchjongjang – monument, ktorý sa nachádza na ostrovčeku uprostred mesta a ponúka miesta pre až 113 281 návštevníkov.

Pre správnosť údajov dodávame, že KĽDR spomína kapacitu až 150-tisíc návštevníkov, pričom však podľa BBC je objekt len málokedy využívaný a býva široko referované, že skutočná kapacita je menšia (a to zhruba už spomínaných 113 281 miest).

Práve tieto dva športové kolosy sa nedávno stali referenčným bodom pre ambiciózny megaprojekt vo Vietname. Krajina sa totiž rozhodla vybudovať štadión, ktorý by svojou kapacitou prekonal všetky doterajšie giganty.

Vietnam tak reaguje na rastúcu potrebu moderného, integrovaného športového komplexu, ktorý bude schopný hostiť regionálne aj svetové podujatia v metropolitnej zóne mesta Hanoj. Ako informuje Parametric Architecture, výsledkom je projekt, ktorý má podľa predbežných odhadov stáť 34 až 38 miliárd dolárov (približne 30 až 33 miliárd eur).

Po dokončení by mal vo Vietname vyrásť najväčší športový štadión na svete.

Kapacita 135-tisíc miest na sedenie

Futbalový štadión má vzniknúť na južnom okraji mesta. Je súčasťou plánovanej výstavby mestského megaprojektu Olympic Urban Area s rozlohou 10-tisíc hektárov (celková plocha bude 16-tisíc hektárov, 10-tisíc z toho je určených na rozvoj), referuje Hanoi Times.

Kompletný projekt okrem štadióna zahŕňa radové domy a vily, bytové domy s výškou do 21 poschodí, verejné námestia, nákupné centrá, hotely, nemocnice a rezorty od strednej až po najvyššiu triedu, ktoré majú slúžiť pre uspokojenie potrieb športovcov aj návštevníkov. Štadión sa stane centrom projektu, rovnako ako pýchou Vietnamu.

Kapacita nového štadióna má dosiahnuť 135-tisíc miest na sedenie, čím by prekonal konkurentov v Indii aj v Severnej Kórei.

Kedy má byť hotový?

