Kotlár už údajne ukončil svoje „vyšetrovanie“ pandémie: Závery sú dramatické, chce zakázať niektoré vakcíny

Vládny splnomocnenec na prešetrenie manažovania pandémie, poslanec Národnej rady SR a moderátor kontroverznej televízie Slovan Peter Kotlár, končí so svojím vyšetrovaním pandémie, informujú Aktuality.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa Kotlára máme očakávať dramatické závery a odporúčania. Chce napríklad navrhnúť zastavenie aplikácie „génovej terapie mRNA vakcínami“, čo by znamenalo zastavenie očkovania touto technológiou. Ide o jeho vlastný názor na tieto vakcíny, ktorý odborníci dlhodobo odmietajú. Kotlár ďalej údajne rozlúskol pôvod ochorenia Covid-19. Došiel k záveru, že vírus bol vytvorený v laboratóriu, no nepredložil žiadne dôkazy.

Pre Aktuality sa k tejto téme vyjadril aj virológ Boris Klempa, podľa ktorého sú tieto Kotlárove vyjadrenia absolútna tragédia. Pri zastavení očkovania spomínanou technológiou by podľa neho bolo problémové najmä to, že ide o najviac dostupné vakcíny a ľudom by tak bolo odopreté právo dať sa zaočkovať. A nehovorí len o covide, ale aj o iných, napríklad onkologických ochoreniach.

Pandémia vraj nebola

Kotlár je pritom známy svojimi kontroverznými výrokmi či rozhodnutiami. Ešte 19. júna napríklad vyhlásil, že žiadna pandémia na Slovensku nebola. Urobil tak na mimoriadnom zdravotníckom výbore, ktorého sa zúčastnili lekári i odborníci, ktorí po celý čas zachraňovali životy. „Nebola splnená podmienka incidencie. Bodka. Infekčný agens tu bol. Pandémia nie,“ napísal poslanec na sociálnej sieti, ktorú zdieľa spolu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou.

Slovensko sa zároveň na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako jediný štát sveta dištancovalo od aktualizovaných zdravotníckych predpisov. Na týchto predpisoch sa dohodlo viac ako 190 krajín sveta s tým, že vyhlásili všeobecný konsenzus. Našu krajinu na rokovaní zastupoval práve Peter Kotlár. Známe sú aj dôsledky takéhoto konania, ktoré môžu byť mimoriadne vážne.