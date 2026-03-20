Komora odsúdila útok na advokátku: Hovorí o vážnom znepokojení a žiada dôkladné vyšetrovanie

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Advokátka po útoku skončila v nemocnici.

Slovenská advokátska komora (SAK) prijala s hlbokým znepokojením správu o piatkovom násilnom fyzickom útoku na advokátku v Trebišove.

„Odsudzujeme akékoľvek fyzické útoky na kohokoľvek, zároveň však vyjadrujeme veľmi vážne znepokojenie pri podozrení, že motívom útoku páchateľa mohol byť samotný výkon advokátskeho povolania,“ uviedol mediálny odbor SAK. Polícia informovala, že v piatok dopoludnia došlo k fyzickému útoku ostrým predmetom v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove.

Zranenú ženu previezli do nemocnice

Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Záchranári previezli do nemocnice 54-ročnú ženu s povrchovým poranením hlavy a tváre. Podľa polície bola podozrivá osoba na mieste zadržaná a následne eskortovaná na policajné oddelenie. Pri útoku bol použitý doposiaľ neznámy ostrý predmet.

„Našej kolegyni vyjadrujeme plnú podporu a dôverujeme orgánom činným v trestnom konaní v riadny a zákonný postup a riadne vyšetrenie prípadu,“ uviedla SAK vo vyhlásení.

Brutálny útok priamo v supermarkete na východe Slovenska: Muž dobodal ženu, na mieste je polícia

