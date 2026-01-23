Kolegovia vyhrali lotériu neuveriteľným spôsobom: Výhru si rozdelia, každý dostane krásnu sumu

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Roland Brožkovič
Skupina trafila všetkých päť bielych čísel a vyhrala 1 milión dolárov.

Skupina 29 kolegov z jednej firmy v meste Independence, štát Ohio, sa pravidelne finančne skladá na lotériu. Zrejme ide o akúsi tradíciu medzi kolegami, no za svoju vytrvalosť boli napokon odmenení.

V stredu 17. decembra 2025 sa rozhodli zahrať si Powerball, lákal ich vysoký jackpot. Vyhrali vtedy síce len 8 dolárov (asi 6,81 eura), no tieto peniaze im zmenili život. Použili ich totiž na kúpu nového tiketu za 10 dolárov (8,52 eura) na ďalšie žrebovanie v sobotu 20. decembra, píše lotériová spoločnosť Ohio Lottery. Tentoraz mali poriadne šťastie.

1 ku 11 688 054

Skupina trafila všetkých päť bielych čísel a vyhrala 1 milión dolárov (851-tisíc eur). Výherné čísla boli 4, 5, 28, 52, 69 a Powerball 20. Pravdepodobnosť takejto výhry je 1 ku 11 688 054. Jeden z výhercov s úsmevom poznamenal, že je vlastne dobre, že nevyhrali hlavný jackpot 1,25 miliardy dolárov – vraj by všetci dali výpoveď.

Po zaplatení federálnych a štátnych daní vo výške 26,75 percenta si medzi sebou rozdelia 732 500 dolárov, čo je 25 250 (21 500 eur) dolárov na hlavu (21 500 eur). Ide tak o príjemnú sumu, ktorá mnohým z nich zmení život. Výherný tiket bol zakúpený na čerpacej stanici v meste Tallmadge.

