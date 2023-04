Kleopatra je v novom dokumente Netflixu černoška a ľudia zúria. Herečku nazývajú úbohou, podali aj žalobu

Spomínate si ešte na škandál, ktorý vyvolal trailer na novú Malú morskú vílu? Bol kritizovaný iba kvôli farbe pleti hlavnej postavy. Niečomu podobnému teraz čelí pripravovaný dokument z dielne Netflixu s názvom Queen Cleopatra. Streamovacia služba pred týždňom zverejnila novú ukážku, no komentárová sekcia je dnes už vypnutá. BBC dokonca spomína podávanie žaloby.

Do úlohy kráľovnej Kleopatry VII. bola tentokrát obsadená herečka Adele James, čo vyvolalo rozruch. Nie kvôli jej výkonu, ale kvôli tomu, že je černoška.

Ako vysvetľuje BBC, dokonca právnik podal žalobu kvôli zásahu do egyptskej histórie. Konkrétne hovorí o tom, že vraj sa ju táto novinka snaží vymazať.

Istý uznávaný archeológ síce tvrdí, že Kleopatra mala svetlú pleť, podľa tvorcu to ale také isté nie je.

Urážlivé komentáre sa objavili aj na Twitteri a boli namierené priamo proti Adele James. Ona sa voči takejto nenávisti rázne ohradila.

„Takéto správanie nebudem na svojom účte tolerovať. Ak sa vám nepáči casting, dokument vynechajte,“ poslala hejterom veľmi jasný odkaz.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!

If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc

— Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023