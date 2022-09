Prekáža im farba jej pleti: Ľudia nešetria nenávisťou k novej Malej morskej víle, posmievajú sa a kritizujú ju

Nová Malá morská víla (The Little Mermaid) v réžii Roba Marshalla žne obrovskú vlnu kritiky a to aj napriek tomu, že film vlastne ešte nie je ani vonku. K spusteniu negatívnej lavíny stačil trailer, ktorý bol zverejnený pred niekoľkými dňami a dostalo sa mu množstvo nenávisti, informuje LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pripravovaná novinka rozdelila potenciálnych divákov tejto disneyovky do dvoch kategórií. Kým jedna zostala po pozretí nového trailer nadšená a teší sa, keď film uvidí, ďalšia nešetrí veľkou kritikou.

Ako píše LAD Bible, krátka ukážka je na svete iba pár dní, no na YouTube už získala milión a pol negatívnych reakcií. So svojimi názormi sa rozhorčená skupina podelila aj v komentárovej sekcii.

Dôvodom hnevu je rasizmus

Ak ste predpokladali, že zdrojom tejto nenávisti je farba pleti hlavne hrdinky, mysleli ste si správne. Do úlohy Ariel bola obsadená Halle Bailey a niektorí namiesto jej hereckých schopností riešia skutočne iba to, že vlastne nie je „biela“.

No našla sa aj druhá strana, ktorá sa snaží poukázať na paradox takéhoto zmýšľania.

„Ľudia sú naštvaní, že Malá morská víla je čierna? Dáma, ktorá je vlastne ryba, žije pod vodou a jej najlepším priateľom je krab?“ pýtajú sa mnohí. Podobných reakcií týkajúcich sa rasizmu je na Twitteri mnoho.

k i just sobbed watching this thanks 😭💕she’s so sweet ❣️🥹 https://t.co/jKKdHkOvDe — Halle (@HalleBailey) September 11, 2022

Videá šťastných detí s rovnakou farbou pleti, ako má Ariel, sa stali virálnymi

Kritika voči herečke sa objavuje už od chvíle, kedy bolo oznámené jej obsadenie do tejto postavy. Bailey túto nenávisť pocítila, no úlohy sa nevzdala, pretože chcela byť inšpiráciou pre malé dievčatá, ktoré doteraz svoje rozprávkové sny prežívali iba prostredníctvom bielych postáv. A vyzerá, že sa to podarilo.

Internet zaplavili aj videá detí, ktoré sú z ukážky na novú Ariel nadšené a sledujú ju s otvorenými ústami. Jedno z dievčatiek vo videu dokonca neskrýva svoju radosť z toho, že Malá morská víla má hnedú farbu pokožky, rovnako ako ona.

Okrem toho ľuďom prekáža aj ďalšia vec. Píšu, že film vôbec nevyzerá, ako keby sa odohrával pod vodou, ďalší ho prirovnávajú k Avatarovi.

Na to, ako napokon novinka medzi divákmi uspeje, si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Jej príchod sa očakáva v prvej polovici budúceho roka.