Kedysi ju milovali všetci muži, neuveríte, ako vyzerá dnes. Samantha Fox odrovnala fanúšikov, má už takmer 60

Keď sa povie hudobná legenda, meno úspešnej speváčky je určite na zozname. Svojou neskrotnou energiou a tým, že nikdy nemala strach odhaliť zo seba viac, sa rozhodne zapísala do pamäti fanúšikov a najmä mužov, ktorí ju roky obdivovali a túžili po nej. Neskôr sa však ukázalo, že ona o mužov záujem vôbec nemala.

Máloktoré meno evokuje pôvab a elektrizujúcu energiu popu 80. rokov tak ako Samantha Fox. Do celosvetového povedomia sa dostala svojimi provokatívnymi hitmi a charizmou a stala sa miláčikom nielen mužov, ale aj žien. Ako zachytil portál Boredpanda, zdá sa, že aj teraz sa speváčka teší veľkému počtu fanúšikov a všetci jej obdivovatelia rástli a starli spolu s ňou.

Trvalá popularita Samanthy nie je žiadnou náhodou. Jej kariéra začala v centre pozornosti ešte dávno predtým, ako vstúpila do nahrávacieho štúdia. Vďaka svojej prirodzenej kráse sa už ako tínedžerka presadila ako modelka vo Veľkej Británii. V roku 1986 prešla k hudbe so svojím debutovým singlom Touch Me (I Want Your Body), ktorý sa stal celosvetovým hitom a okamžite ju etabloval ako viac než len peknú tváričku.

Skladba sa dostala na vrchol hitparád v 17 krajinách a jej zmyselný imidž a odvážny zvuk jej pomohli stať sa známou osobnosťou v Európe aj v Spojených štátoch. Fox sa navyše v roku 2003 verejne priznala k lesbickej orientácii a stala sa dôležitou ikonou LGBT+ komunity.

Jej úspech však neskončil pri jednej úspešnej skladbe. Fox pokračovala ďalšími hitmi ako Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) a Naughty Girls (Need Love Too), z ktorých druhý z nich z nej urobil jednu z prvých britských umelkýň, ktoré úspešne prenikli na americký trh v ére MTV. Počas svojej kariéry predala Samantha viac ako 30 miliónov albumov po celom svete.

Samozrejme, úspech speváčky neskončil v minulom storočí, ale aj dnes má množstvo fanúšikov, ktorí starnú spolu s ňou a nikdy na ňu nezanevreli.

Ako vyzerá dnes?