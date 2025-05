Keď žena povie, že si vystačí sama, mnohí to neunesú. Celeste Buckingham sa nedala a poslala silný odkaz

Sebaúcta, ženská nezávislosť a schopnosť postaviť sa kritike. To sú témy, ktorými Celeste Buckingham rozvírila hladinu sociálnych sietí. Jej úprimné slová o živote, vzťahoch a osobnom raste nenechali nikoho chladným.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na svojom Instagrame napísala dojímavý príspevok, ktorý sa rýchlo začal šíriť medzi jej fanúšikmi. V ňom sa podelila o skúsenosť z nedávneho podcastového rozhovoru, kde rozoberala nielen svoju novú pieseň a pripravovanú knihu, ale aj tému mužov a vlastnej sebaúcty. Celeste otvorene pomenovala to, čo ju priťahuje, ale aj to, čo si dnes ako žena uvedomuje o sebe samej. Reakcie však neboli len pozitívne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

Úprimnosť, ktorá pobúrila aj dojala

Na otázku, aký je jej typ mužov, odpovedala Celeste Buckingham slovami: „Po rokoch práce na svojej sebadôvere, psychickom a fyzickom zdraví a upevňovaní svojej nezávislosti som si povedala, že ma priťahujú muži s dobrým srdcom a zmyslom pre humor, že muža nepotrebujem, a že ak by sa v budúcnosti v mojom živote objavil vzťah, mal by byť ľahký, veselý a partner by mi mal priniesť niečo navyše, keďže všetko ostatné si dokážem zabezpečiť sama.“ Hoci tieto slová neboli nijako útočné, vyvolali silnú reakciu najmä u niektorých mužov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

Ako sama uvádza, boli „nahnevaní, urazení a veľmi hlasní“ a najčastejším spôsobom, ako sa jej snažili ublížiť, bolo komentovanie jej vzhľadu a váhy. Pripomína, že „to je pre ľudí najľahšie kritizovať“. V emotívnej časti príspevku sa Celeste vrátila aj k spomienke na svojho otca, ktorý vždy, keď si jej mama utrúsila kritické poznámky na svoj vzhľad, s úsmevom povedal: „To len znamená, že je ťa viac na milovanie.“ Táto veta sa pre speváčku stala láskavým protikladom k povrchnému hodnoteniu, ktorému čelila.

Zároveň priznáva: „Občas zabúdam, že sú aj mnohí takí, ktorí nie sú dobrí, láskaví a pozorní – najmä keď ide o ženy.“ A dodáva, že keď je žena spokojná so sebou a verí svojej schopnosti vybudovať si láskyplný a úspešný život, práve vtedy sa začnú objavovať útoky. Ako ironicky poznamenáva: „Preboha, ako by si žena mohla dovoliť milovať samu seba, byť na seba hrdá a vedieť, čo chce od života?“

Sila byť sama sebou a odkaz ženám